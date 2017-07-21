نجم “الأهلي” المصري عبدالله السعيد يرد على أنباء احتجازه في ألمانيا (صورة)

رد عبدالله السعيد ، نجم وسط فريق الأهلي ومنتخب مصر، على أنباء القبض عليه واحتجازه في ألمانيا أثناء قضائه إجازة.

ونشر السعيد صورة له وهو يتناول المثلجات أثناء إجازته في ألمانيا، ساخرًا من أنباء القبض عليه.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إنه “لا صحة لما تردد حول القبض على عبدالله السعيد نجم وسط الفريق”.

وأضاف: “هذه الأنباء غير صحيحة.. تواصلت مع السعيد وتأكدت أنه بعيد عن أي خطورة ولا يواجه أي مشكلة ولم يتم القبض عليه”.

وكان مصطفى يونس قائد “الأهلي” الأسبق، أذاع خبرًا عبر برنامجه أن عبدالله السعيد تم القبض عليه في ألمانيا.

وقال مصطفى يونس لـ”إرم نيوز” إنه “لم يقصد الإساءة للسعيد أو الأهلي لكنه نقل رسالة أحد المشجعين ليس أكثر”، موضحًا أنه “يرتبط بعلاقات قوية مع السعيد ويعلم أخلاقه جيدًا”.