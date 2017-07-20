مصر.. النادي الأهلي يبحث عن إضافة لقب عربي جديد لخزائن بطولاته

يخوض الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تحديًا جديدًا بعد أيام من فوزه 2/0 على منافسه التقليدي الزمالك وإنهاء المسابقة المحلية بدون هزيمة وسيبحث عن لقب جديد في البطولة العربية للأندية التي تنطلق بعد غد السبت.

وسيلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب نصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي والفيصلي الأردني ويبدأ مشواره بمواجهة الأخير باستاد السلام في القاهرة.

وتستضيف مصر البطولة حتى الخامس من أغسطس في القاهرة والإسكندرية بمشاركة 12 فريقًا تم تقسيمها على 3 مجموعات.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق في المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.

ويدخل الأهلي البطولة وهو يملك تاريخًا طويلًا في المشاركة في البطولات العربية لكنه لم يحصل سوى على لقب وحيد على أرضه عام 1996 وبعد غياب 21 عامًا يعود النادي الأكثر نجاحًا في مصر للبحث عن لقب آخر.

وقال أحمد أيوب مساعد مدرب الأهلي، الذي سيقود الفريق في مباراته الأولى أمام بطل الأردن بدلًا من المدرب حسام البدري، إن بطل مصر بات جاهزًا تمامًا لخوض البطولة مدعومًا بمعنويات عالية عقب فوزه على الزمالك يوم الاثنين الماضي.

وأضاف أيوب: “هناك تنسيق تام مع (المدرب) حسام البدري الذي سافر إلى كندا لظروف خاصة بعائلته. البطولة العربية مهمة للغاية نسعى من خلالها لإسعاد الجماهير بالفوز بلقبها خاصة أنها تقام في مصر وبحضور الجماهير”.

وقال أيوب إن البدري سيستمر في منح الفرصة لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا في المنافسات المحلية والقارية هذا الموسم من أجل الدخول في أجواء المباريات الرسمية.

وقرر البدري منح خمسة لاعبين أساسيين راحة وهم الحارس شريف إكرامي والمدافع أحمد فتحي ولاعب الوسط عبدالله السعيد والظهير الأيسر التونسي علي معلول ولاعب الوسط المدافع حسام عاشور لأنهم الأكثر مشاركة في المباريات خلال الموسم الحالي.

ولم ينته الموسم المحلي بالنسبة للأهلي إذ تتبقى له بطولة كأس مصر حيث بلغ الدور قبل النهائي قبل أن يستأنف مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الترجي التونسي في دور الـ 8 في سبتمبر.

وأضاف الأهلي المهاجم المغربي وليد أزارو المنضم حديثًا لبطل مصر من الدفاع الحسني الجديدي إلى القائمة المرشحة لخوض مباريات البطولة.

وضمت القائمة التي أعلنها الموقع الرسمي للاهلي اليوم الخميس 33 لاعبًا وهم كالتالي:

شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد رمضان (بيكهام) وصبري رحيل وحسين السيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وصالح جمعة وعبدالله السعيد وعمرو بركات وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا ومحمد (ميدو) جابر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وكريم وليد (نيدفيد) وعماد متعب وعمرو جمال ووليد أزارو وجونيور أجايي وأحمد ياسر ريان.

الزمالك يطوي صفحة الاخفاقات المحلية والقارية

وسيطوي الزمالك صفحة الإخفاقات المحلية والأفريقية مؤقتًا من أجل خوض البطولة العربية لكرة القدم التي يأمل أن ينقذ التتويج بلقبها موسمه.

وينافس الزمالك في المجموعة الثانية التي تستضيفها الإسكندرية إلى جانب النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي أوغوستو إيناسيو أيضًا لتجاوز الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ،إضافة للإخفاق في التأهل للبطولة القارية العام القادم بعد إنهاء الدوري المحلي في المركز الثالث.

وتمثل البطولة العربية فرصة أخيرة لإيناسيو في ظل الشكوك التي تحيط بالزمالك مؤخرًا والانتقادات التي وُجهت للمدرب البرتغالي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، خاصة بعد الأداء المتواضع في الخسارة أمام الغريم اللدود.

وأجرى الزمالك تعديلات على الطاقم التدريبي المعاون لإيناسيو قبل ساعات من انطلاق البطولة العربية وعيّن طارق يحيى مساعدًا للمدرب البرتغالي والحارس السابق حسين السيد مديرًا لكرة القدم.

صفقات جديدة

وسيواجه الزمالك الفتح الرباطي يوم الأحد المقبل في أولى مبارياته مدعومًا بصفقاته الجديدة.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت عن مرتضى منصور رئيس النادي قوله: “قائمة الزمالك في البطولة العربية ستشهد ظهور الصفقات الجديدة التي تشمل كابونغو كاسونغو (من الكونغو الديمقراطية) و(الغاني) بنيامين أتشيمبونغ وحازم إمام وإبراهيم عبدالخالق”.

كما أنهى الزمالك أزمة حارسه الأول أحمد الشناوي الذي غاب عن مواجهة الأهلي للإصابة لكن منصور اتهمه بادعائها.

وقال منصور: “الشناوي خضع لتحقيق وأقسم أنه كان يعاني من إصابة وانتهى الأمر وسيشارك في البطولة العربية”.

وبعد مواجهة الفتح الرباطي يلتقي الزمالك مع العهد ثم يلعب ضد النصر في ختام دور المجموعات في 29 يوليو.

وقال طارق يحيى المدرب المساعد للزمالك إنه سيبدأ اليوم الخميس مهام عمله الجديد إلى جانب المدرب أوغوستو إيناسيو من أجل الاستعداد بكل قوة للبطولة العربية للأندية.

وأضاف يحيى في تصريح لرويترز اليوم الخميس: “الزمالك بيتي تربيت به وعشت فيه.. ولا يمكن التأخر عن ندائه مهما كانت الظروف”.

وتابع: “لا أنظر الى المناصب لكنني سأعمل على مساعدة الفريق حتى يستعيد مكانته الطبيعية في المنافسة على كل البطولات”.

وأضاف مدرب طلائع الجيش السابق: “سأمد يدي للجميع وأتمنى أن نتكاتف من أجل مصلحة الزمالك وتنتظرنا مهام صعبة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح واستعادة الثقة بين اللاعبين وبين جمهور الزمالك العظيم”.

وقال يحيى إنه سيعقد جلسة مع المدرب إيناسيو في وقت لاحق اليوم.”

وتابع: “الجلسة ستكون لتحديد القائمة الخاصة بالفريق للبطولة العربية، وهناك اتجاه لعدم سفر 33 لاعبًا”.