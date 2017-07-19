طارق يحيى مدربًا عامًا للزمالك.. تعرف على تشكيل الجهاز الفني كاملًا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن التشكيل الرسمي والنهائي للجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ليكون مساعدًا للبرتغالي أوغستو إيناسيو.

قال منصور في تصريحات تلفزيونية: “قررنا تعيين حسين السيد حارس مرمى الفريق الأسبق، في منصب مدير الكرة وطارق يحيى مدربًا عامًا، ومدحت عبدالهادي مدربًا مساعدًا”.

وعقد مجلس “القلعة البيضاء” اجتماعًا مع الجهاز الجديد بقيادة إيناسيو، أسفر عن موافقة الأخير على تلك التعديلات واستمراره كمدير فني للفريق.

من جانب آخر، أكد مرتضى أن “القلعة البيضاء توافق على مشاركة الصفقات الجديدة مع الفريق في الدور قبل النهائي لكأس مصر”.

وأضاف رئيس الزمالك: “الصفقات الجديدة ستشارك في البطولة العربية للأندية وبالتالي من حقنا مشاركة الجدد في كأس مصر”.

وكان اتحاد الكرة يرفض مشاركة الصفقات الجديدة في كأس مصر والاكتفاء بمشاركتهم في البطولة العربية للأندية.