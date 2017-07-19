نادي الزمالك المصري يكشف حقيقة التعاقد مع “ياسر المحمدي”

كشف نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور حقيقة الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع حسين ياسر المحمدي لاعب الفريق السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة في تصريحات صحفية إن الأنباء التي ترددت عن التعاقد مع حسين ياسر غير صحيحة بالمرة ومن خيال من يروجها.

وأضاف مرتضى: “ياسر المحمدي تواجد بالنادي من أجل مستحقاته المالية لكن للأسف هناك من يتوهم أمورًا من فرط خياله”.

وتابع: “هناك اجتماع مع البرتغالي أوغستو إيناسيو المدير الفني للفريق بعد مران اليوم للحديث في كل الأمور على أن يحدد المدرب أسماء الراحلين من اللاعبين”.

وأردف: “المجلس في حالة انعقاد مستمر منذ الأمس لترتيب جميع الأمور الخاصة بفريق الكرة، مع وجود العديد من المشاورات بين المجلس وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق لتصحيح المسار”.