محمد النني يرفض عرضًا مغريًا من ليستر سيتي

رفض المصري محمد النني، لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، عرضًا للانضمام إلى ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي، لعشقه الحياة في لندن.

وقبل آرسنال عرضًا من ليستر للتعاقد مع النني مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني، وسمح له بالتفاوض مع ليستر إلا أنه رفض الرحيل لتفضيله الحياة في العاصمة البريطانية بدلًا من ليستر.

ورغم مشاركته أساسيًا في ثماني مباريات فقط بين 14 منذ انضمامه إلى النادي اللندني من بازل السويسري الموسم الماضي، إلا أن النني رفض عرض ليستر المغري.

وانتقل النني من بازل إلى آرسنال مقابل خمسة ملايين إسترليني فقط في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأبدى الفرنسي أرسين فينغر موافقته على الاستغناء عن لاعب المقاولون العرب السابق، البالغ عمره 25 عامًا، نظرًا لوجود عدة بدائل لديه، مثل فرانسيس كوكلين وآرون رامسي وغرانيت شاكا وألكس أوكسليد-تشامبرلين، الذين يمكنهم اللعب في نفس مركز الدولي المصري.

وقد يعيد ليستر محاولته لضم النني الذي يتبقى في عقده الحالي ثلاث سنوات مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.