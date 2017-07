رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع المدافع المصري أحمد المحمدي (فيديو صور)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده رسميًا مع المدافع المصري الدولي أحمد المحمدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المحمدي على عقد لمدة 3 سنوات مع أستون فيلا والذي يشارك في دوري الدرجة الأولى، قادمًا من هال سيتي الذي هبط الموسم الماضي.

وسينضم المحمدي لبعثة الفريق في ألمانيا من أجل المشاركة في التحضيرات الاستعدادية للموسم الجديد، وسيخوض أول مبارياته السبت المقبل، تحت قيادة ستيف بروس المدير الفني للفريق، وبجوار جون تيري نجم تشيلسي السابق.

وعقب التوقيع قال المحمدي “أنا سعيد لأن أكون هنا في أستون فيلا، هو ناد كبير وأنا متحمس لأن أكون هنا، هو أحد أكبر أندية إنجلترا، تاريخه وتقاليده معروفة للكل”.

وأضاف في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لناديه الجديد “هذا وقت رائع للانضمام إلى أستون فيلا بينما نبحث عن الصعود إلى البريمييرليغ، سأعطي كل شيء للصعود، وأعرف بشكل كبير كيف تصعد الفرق وجربت ذلك الأمر بنفسه”.

