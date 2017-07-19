مصر تطلب استضافة تصفيات كرة القدم المؤهلة لأولمبياد طوكيو

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التقدم بطلب رسمي لنظيره الأفريقي “كاف” لاستضافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو عام 2020، بعد اعتذار زامبيا مؤخرًا.

وجرى الاتفاق بين خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، على التقدم بملف لاستضافة التصفيات النهائية لكرة القدم، التي ستقام عام 2019، المؤهلة لأولمبياد طوكيو، بعد اعتذار زامبيا رسميا عن استضافتها.

ويحضر عبد العزيز وأبوريدة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، المنعقد حاليًا في المغرب، لمناقشة سبل تطوير كرة القدم في القارة السمراء.

واجتمع عبد العزيز وأبو ريدة مع أحمد أحمد، رئيس كاف، لإخطاره بتقدم مصر بطلب رسمي في اجتماع المكتب التنفيذي المقرر عقده غدا الخميس بالعاصمة المغربية الرباط لاستضافة التصفيات المؤهلة للأولمبياد.