4 خطوات تعيد بريق الزمالك المصري بعد موسم من الإخفاقات

تلقت جماهير نادي الزمالك المصري صدمة قوية بسبب المستوى الهزيل الذي قدمه الفريق الأبيض في الموسم الحالي، بعدما خسر لقب الدوري وودع دوري أبطال أفريقيا وحقق نتائج سيئة آخرها الهزيمة أمام الأهلي، غريمه التقليدي، بثنائية دون رد.

وبعد الهزيمة في لقاء القمة، عقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعات متواصلة من أجل وضع حلول لإعادة الفريق الأبيض إلى الطريق الصحيح واستقر بالفعل على الاستغناء عن 10 لاعبين.

واستطلعت “إرم نيوز” على آراء عدد من النجوم القدامى للفريق الأبيض لمعرفة خطوات إعادة البريق للزمالك بعد موسم الإخفاقات.

عزل مرتضى منصور عن الفريق

تحدث عبدالرحيم محمد ، مدرب الزمالك الأسبق، بكل وضوح في هذه النقطة، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن تدخلات رئيس النادي مرتضى منصور في عمل الأجهزة الفنية وتصريحاته الإعلامية التي لا تتوقف هي السبب الرئيس في تدهور النتائج والابتعاد عن البطولات.

وقال عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “إذا أردنا إعادة الزمالك للطريق الصحيح فعلى رئيس النادي ترك الأمور كلها للمدير الفني لقيادة سفينة الفريق وعدم التدخل في شؤونه، مثلما حدث مع كل المدربين السابقين خاصة حسام حسن والبرتغالي فيريرا”.

وأضاف: “أي مدير فني سيعمل في الزمالك سيعاني من نفس النقطة وتدخلات رئيس النادي ونجليه مع اللاعبين وفي بعض الأمور الفنية بجانب أحاديثه الإعلامية التي تدمر الفريق”.

وأقال مرتضى منصور في عهده 18 جهازاً فنيًا وهو ما جعل جماهير الزمالك تصب غضبها على رئيس النادي، الذي يتحدث في وسائل الإعلام أنه في عهده حقق الفريق 6 بطولات وهو ما لم يحدث في عهد أي رئيس نادٍ آخر.

لاعبون لا يستحقون القميص الأبيض

أعلن رئيس الزمالك أن هناك 10 لاعبين لا يستحقون ارتداء القميص الأبيض وسيرحلون عن الفريق، وهو الأمر الذي أكده أيضاً طارق يحيى، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، في حديثه لـ”إرم نيوز” لافتًا إلى أن الزمالك استغنى عن لاعبين مهمين ولم يقم بتعويضهم بآخرين على نفس المستوى.

وقال يحيى: “الزمالك وافق على رحيل عمر جابر ومحمود كهربا، ولكن للأسف لم يستطع ضم لاعب في المركزين بنفس القوة والمستوى.. التغيير الدائم في قوام الفريق أمر يسبب عدم الاستقرار للفريق”.

وأضاف: “الأهلي مثلاً لديه قوام أساسي منذ 7 مواسم يضم شريف إكرامي ومحمد نجيب ووليد سليمان وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب وحسام عاشور وحسام غالي، والتغييرات تتم في الأجنحة ورأس الحربة ولكن هناك قواما ثابتا”.

وأكد أن الزمالك عليه أن يستغنى عن أي لاعب لا يصلح لارتداء قميصه خاصة أن الفريق لديه بطولات مهمة وطموحات جماهيره لا تتوقف عند أداء مباراة جيدة، خاصة بعدما كان الفريق على أعتاب الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأشار هشام يكن، نجم الزمالك السابق، لـ”إرم نيوز”، إلى أن الزمالك يضم بالفعل لاعبين يحتاجون للحصول على خبرات أكبر قبل العودة للفريق بجانب وجود لاعبين لا يستحقون من الأساس ارتداء القميص الأبيض.

وأكد يكن أن المنظومة التكتيكية فاشلة بشكل واضح لأنها ليست مستقرة وتتغير بشكل مستمر والأداء البدني ضعيف للغاية وعلى الزمالك أن يواجه الأمر بتعيين مدير فني قوي فنياً ولديه شخصية قوية يعيد الأمور لنصابها الصحيح.

مصير إيناسيو

ويرى مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك الأسبق، أن البرتغالي إيناسيو المدير الفني لا يستحق البقاء مع الفريق خاصة أنه لم يقدم أي بصمة جديدة.

وقال عبدالهادي لـ”إرم نيوز”: “الزمالك يحتاج لمدير فني قوي الشخصية وبالتالي يجب أن يتخلص من إيناسيو أولاً ويتم التعاقد مع مدير فني لديه أفكار مختلفة، وأعتقد أن هذا الأمر متوافر في مدربين أجانب ومصريين ومنهم أحمد حسام (ميدو) بالمناسبة”.

وأكد وائل القباني ، نجم الزمالك الأسبق، أن إيناسيو لم يستطع أن يقنع جماهير الفريق الأبيض بأداء فني، موضحاً أن الزمالك لا يحتاج سوى استقرار فني وإطلاق صلاحيات المدير الفني.

وأشار إلى أن الأهلي عاد بقوة مع وجود مدرب صاحب شخصية مثل حسام البدري، موضحاً أن الفريق الأبيض يحتاج لمدرب منظم وقوي الشخصية مثل البدري.

7 صفقات سوبر

وأكد أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض بحاجة إلى 7 صفقات سوبرعلى أقل تقدير لتغيير شكل الفريق وإعادته لبريقه.

وأوضح يونس لـ”إرم نيوز”، أن الزمالك يحتاج لمدرب قوي وعدم تدخل رئيس النادي وهو أمر يعلمه الجميع ولكن يجب أيضاً تغيير العديد من اللاعبين داخل الفريق الأبيض.

وأضاف: “الزمالك لا يحتاج لأنصاف المواهب والذين انتهوا فنياً ولكن بحاجة للاعبين أصحاب طموح وقدرات فنية مميزة”.

وأشار محمد أبو العلا، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحاته لـ”إرم نيوز”، إلى أن الزمالك صدم جماهيره لأنه افتقد أبسط مقومات النجاح وهي وجود لاعبين مميزين فهناك أزمة في استهلاك بعض اللاعبين الذين قدموا مستويات رائعة ووجود فجوة بين مستواهم ومستوى بعض البدلاء.

وأكد أن الزمالك لديه أزمة حقيقية بسبب تدخلات الإدارة في عمل المدير الفني خلال المرحلة الماضية وهو أمر يجب أن يتوقف بأقصى سرعة.