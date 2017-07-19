مرتضى منصور يعتذر لجماهير النادي الأهلي ويهدد محام بسبب باسم مرسي (فيديو)

قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، اعتذارًا لجماهير النادي الأهلي أكثر من مرة بعد حالة من الغضب انتابت الأوساط الرياضية منذ مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت، مساء الاثنين الماضي، ضمن مباريات الدوري المصري، حيث لوح باسم مرسي، لاعب الزمالك بإشارة غير أخلاقية للجماهير.

وقال المستشار مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية له مع إحدى القنوات الفضائية، إنه يتقدم بالاعتذار أكثر من مرة للنادي الأهلى وجماهيره بسبب ما فعله باسم مرسي، بغض النظر عن صحة تعرض اللاعب للإهانة بوالدته، والتعدي عليه لفظيًا من قبل جماهير الأهلي، بحسب قوله.

وأضاف رئيس نادي الزمالك، أن هناك حساسية بالغة بين ناديي الأهلى والزمالك، ومن ثم لا يجب استخدام الأخطاء الفردية في تأليب المشاعر وإثارة الفتنة، موجهًا انتقادات حادة لغالبية وسائل الإعلام المصري متهمًا إياها بالهجوم عليه شخصيًا وعلى النادي قبل المباراة.

وفي نفس السياق، هدد منصور، الدكتور سمير صبري، أحد أشهر المحامين في مصر، بعد أن تقدم، صباح الثلاثاء، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد باسم مرسي يتهمه فيه بارتكاب فعل فاضح ومطالبًا بمحاكمته، حيث وجه منصور حديثه لصبري عبر البرنامج، قائلًا: ” إبعد عن الزمالك يا سمير، أنا لو اتكلمت مش هخليك تنزل من البيت تاني”.

واستكمل منصور حديثه الموجه لصبري: “لو إنت غاوي شهرة، شوف حد تاني غير الزمالك، إنت تقريبًا مقيم في مدينة الإنتاج ومعاك ورقة وقلم لتقديم بلاغات من أجل الشهرة، وأحذرك من التحرش القانوني بنادي الزمالك، وأنا مش السبكي ولا غيره، وبقول لك بحكم الزمالة اللي كانت بيننا في الجامعة اهمد شوية”، في إشارة منه لشركة السبكي للإنتاج وتقدم صبري بأكثر من بلاغ ضد أعماله الفنية واتهامه فيها بخدش الحياء العام.

وعن رفضه لتصرف باسم مرسي، في حين قام هو برفع الحذاء في وجه “ألتراس الزمالك” مؤخرًا، قال منصور: “هتقولوا إنت رفعت الجزمة في وجه الألتراس، نعم حدث بالفعل لأنهم رفعوا شعارات رابعة وهتفوا يسقط حكم العسكر، وهذه قضية سياسية وليست رياضية، وأرفض من يهين بلدي وجيش مصر أو حكومتها”.

يذكر أن باسم مرسي قد لوح بإصبعه في إشارة خادشة للحياء لجماهير النادي الأهلي، حيث انتشرت صورة باسم أثناء إشارته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وسط حالة من الغضب لدى الأوساط الرياضية سواء كانوا من جماهير الزمالك أو الأهلي.