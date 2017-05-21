أحمد المحمدي يعود لحسابات الأهلي المصري.. وكوبر يعلن قائمة الفراعنة لمواجهة تونس

عاد أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر والظهير الأيمن لفريق هال سيتي، لحسابات النادي الأهلي المصري من جديد، خاصة بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع المحمدي خلال المرحلة المقبلة، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، بجهود اللاعب الدولي، لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية كبيرة.

ويعد المحمدي أحد أهم نجوم هال سيتي ومن قادة الفريق على مدار أربعة المواسم الماضية منذ انتقاله من صفوف فريق سندرلاند.

وهبط رسميًا الفريق الملقب بالنمور بعد خسارته على يد فريق كريستال بالاس.

وفي السياق نفسه، طلب محمود طاهر، رئيس الأهلي، من حسام البدري، المدير الفني للفريق، تجهيز قائمة العناصر التي سيستغنى عنها لمناقشتها في شهر يونيو المقبل.

ويعتزم الجهاز الفني الاستغناء عن بعض الأسماء، من بينها حسين السيد وباسم علي وعماد متعب.

كما تلقى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتصالات من جانب أكثر من لاعب معار بالفترة الماضية، مثل جون أنطوي، وناصر ماهر لمعرفة مصيرهم خلال الفترة المقبلة، وطالبهم عبدالحفيظ بالصبر حتى نهاية الموسم.

وفي السياق نفسه، يجهز مجلس مجلس إدارة الأهلي لصفقة قوية في خط الهجوم، لتدعيم الفريق في البطولة العربية.

ويرفض جهاز الكرة بالنادي الأهلي، نشر أي معلومات بشأن الصفقة، لضمان سرعة حسمها ومنعا لدخول أي فريق منافس بها.

من ناحية أخرى، كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لصفوف منتخب مصر، لخوض لقاء تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، لـ”إرم نيوز”: “كوبر قرر ضم 10 لاعبين محترفين لمعسكر الفريق المقبل، استعداداً للقاء تونس يوم الـ11 من يونيو المقبل بملعب رادس بتونس في الساعة الحادية عشرة مساءً، في الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2019، واللاعبون هم:

أحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي)

محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

محمد صلاح (روما الإيطالي)

عمر جابر (بازل السويسري)

محمود حسن “تريزيغيه” (أندرلخت البلجيكي)

كريم حافظ (لانس الفرنسي)

رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)

عمرو وردة (باوك اليوناني)

سام مرسي (ويغان الإنجليزي)

وأضاف لهيطة أنه سيتم إعلان القائمة المحلية بعد انتهاء الأهلي والزمالك من مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا تحسبًا لإصابة أي لاعب.