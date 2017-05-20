سويلم لـ”إرم نيوز”: نرحب بإقامة السوبر المصري في البحرين

رحّب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بإقامة لقاء السوبر المصري الموسم المقبل في البحرين، بناءً على دعوة من رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وطلب الشيخ علي بن خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، من نظيره المصري هاني أبوريدة، استضافة مباراة السوبر المصري الموسم المقبل في البحرين، على هامش كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي أُقيم في المنامة عاصمة البحرين.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لشبكة “إرم نيوز”: “ليس لدينا أي مانع من إقامة لقاء السوبر المصري في البحرين، وهذا أمر جيد للعلاقات العربية ويزيد من شعبية الكرة المصرية في الوطن العربي”.

وأضاف سويلم: “هاني أبوريدة سيجتمع مع مسؤولي الاتحاد البحريني للحديث حول موعد ومكان استضافة لقاء السوبر الموسم المقبل في البحرين، بالتنسيق مع الشركة الراعية.

جدير بالذكر أن السوبر أُقيم الموسمين الماضيين في الإمارات، وفاز الأهلي بالبطولة الموسم قبل الماضي بنتيجة 3/2، وحسم الزمالك اللقب الموسم الماضي بضربات الجزاء بنتيجة 3/1.