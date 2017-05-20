صالح جمعة يطلب حسم مصيره مع الأهلي المصري.. وانقسام حول بقاء البدري

حرص صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، على الاجتماع بالمدير الفني للفريق حسام البدري خلال الأيام الماضية.

وعلم “إرم نيوز” أن اللاعب طلب من المدير الفني الدفع به خلال 5 مباريات على التوالي، من أجل الحكم على مستواه، وهل يستحق التواجد في صفوف الفريق أم لا.

وبالفعل استجاب المدير الفني لرغبة اللاعب خلال الفترة الماضية وأشركه بعض الوقت خلال مباراة الشرقية، ووعده بالاعتماد عليه في أوقات كثيرة، خلال الفترة المقبلة.

ويريد اللاعب إثبات وجوده مع الفريق الأحمر، خوفًا من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ومن جهة أخرى، أوضح مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مباراتي القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا، ومصر المقاصة ببطولة الدوري المحلي، ستكونان فارقتين في مشوار المدير الفني للفريق.

وأوضح أن الإدارة اتخذت قرارًا، بأنه حال إخفاق المدير الفني في تحقيق الفوز فسوف تتم الإطاحة به من تدريب الفريق.

ويأتي هذا القرار بعدما تم الاجتماع عقب مباراة الشرقية والتعادل فيها بهدف لكل فريق، فهم لا يرغبون دخول صدامات مع الجماهير خلال الوقت الحالي، خاصة بعد هجومهم على البدري بسبب الإخفاقات الماضية.

إلا أن هناك بعض الأعضاء عارضوا هذا القرار وطالبوا بعدم ذبح المدير الفني والتمهل في الأمر، خاصة وأن المدير الفني حقق مسيرة مميزة مع الفريق منذ أن تولى مهام تدريبه ولم يخسر أية مباراة.

إلى ذلك، أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، غضبه بسبب عدم المشاركة خلال مباريات الفريق.

وحرص طارق سليمان،مدرب الحراس بالفريق، على تهدئة الحارس، ووعده بحراسة عرين الفريق خلال مباريات كأس مصر، مهما كانت صعوبة المباريات.

وفي سياق منفصل، يترقب مسؤولو النادي الإسماعيلي موقف جون أنطوي، مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى مصر المقاصة.

وتريد إدارة الإسماعيلي تدعيم صفوفها بمهاجم قوي، خاصة وأن اللاعب سبق وأن تواجد مع الفريق، ومن السهل التأقلم مع اللاعبين المتواجدين حاليًا.

وتتربص إدارة الإسماعيلي باللاعب من أجل ضمه، بعدما نما إلى علمهم دخول نادي سموحة في مفاوضات جادة معه لضمه، إلا أن إدارة الدراويش تخطط لإغراء اللاعب بعقد مميز للحصول على خدماته.

وكان الأهلي قد أعار أنطوي إلى نادي مصر المقاصة وظهر مع الفريق الفيومي بشكل مميز.