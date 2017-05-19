إيناسيو يرفض عودة ثنائي نادي الزمالك

رفض البرتغالي أغوستو إيناسيو المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، عودة خالد قمر المهاجم المعار لصفوف الاتحاد السكندري وكذلك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق والمعار للفريق نفسه.

وأبدي مدرب الزمالك تحفظه على المستوى الفني للاعبين خلال مشاركتهما مع الاتحاد، متمسكاً بعدم عودتهما وعدم حاجته لهما في الموسم المقبل.

وشدد إيناسيو على ضرورة البحث عن مهاجم قوي ومع الميل بأن يكون لاعبا أجنبيا بعد التلميح للاستغناء عن إيمانويل مايوكا لاعب الفريق في المرحلة القادمة.

ويحاول مسؤولو القلعة البيضاء البحث عن عروض إعارة للاعبين، او تجديد فترة وجودهما مع الفريق السكندري، خاصة بعد إبلاغ اللاعبين من قبل مجلس الإدارة بعودتهما للفريق في الموسم الجديد.

كما كشف أيمن فريد، طبيب الفريق الأبيض، عن موقف الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود عبدالعاطي دونغا، من المشاركة في مباراة أهلي طرابلس الليبي.

وأعلن طبيب الزمالك أن الثنائي جاهز لرحلة تونس والإصابة لم تمنعه من خوض مباراة أهلي طرابلس التي ستقام الاثنين المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار فريد إلى أن دونغا إصابته كدمة في الرأس ومتوجه إلى المستشفى لإجراء أشعة عاجلة، وشيكابالا أجرى غرزتين في شفته.

وقرر إيناسيو مدرب الفريق، منح اللاعبين راحة من مران الجمعة، بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الدوري العام الممتاز.