مصر.. علي معلول يرفض نصيحة مدرب تونس.. ولاعب النادي الأهلي يرحب بالزمالك

رفض علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي المصري ومنتخب تونس الأول نصيحة نبيل معلول المدير الفني الجديد لنسور قرطاج بالبقاء في القلعة الحمراء الموسم المقبل وعدم الانتقال لصفوف الترجي.

وقال مصدر مقرّب من معلول لشبكة “إرم نيوز: “اللاعب يرغب في الرحيل عن الأهلي بأقصى سرعة في نهاية الموسم الحالي في ظل توتر العلاقة بصفة مستمرة مع حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء ورفض نصيحة نبيل معلول بالاستمرار لمدة موسم آخر”.

وأضاف: “معلول يرى أن البدري يتعمد استبعاده في المباريات المهمة للفريق في الدوري وبطولة أفريقيا كما أنه يتعمد تعنيفه داخل الملعب دون مبرر وغير مقتنع بشكل كامل بإمكانياته الفنية وستكون هناك أزمة الموسم المقبل في ظل تعاقد النادي مع أيمن أشرف ظهير أيسر سموحة”.

وتابع: “في حالة استمرار البدري سيعتمد على أشرف بشكل أساسي خاصة أنه من طلب التعاقد معه ما يعني أن معلول سيكون خارج تشكيل الأهلي أغلب مباريات الموسم القادم وقد يؤثر ذلك على فرص انضمامه لمنتخب تونس الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا في حالة تأهله”.

وكان نبيل معلول قد أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم أنه يفضّل عدم عودة علي معلول للدوري التونسي الموسم المقبل والأفضل البقاء في الأهلي.

من جانب آخر رحّب إسلام الفأر لاعب وسط النادي الأهلي المعار لصفوف أسوان حتى نهاية الموسم الحالي بالانتقال للزمالك في حالة صدور قرار رسمي من إدارة القلعة الحمراء بالاستغناء عنه وعدم قيده في قائمة الفريق المحلية.

وقال الفأر في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”: “أنتظر في نهاية الموسم قرار الأهلي حول مصيري مع الفريق هل أنضم لقائمة الموسم الجديد أم سيتم تركي أرحل للنادي الذي أختاره”.

وأضاف: “لا تشغلني التصريحات التي أطلقها عنّي علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي والتي قال فيها إنني لم أقدّم ما أستحق عليه التواجد في الأهلي وأنتظر قرار المدير الفني للفريق حسام البدري وبعدها أحدد موقفي”.

وتابع: “الأهلي دائمًا ما يستغني عن لاعبين صغار في السن ويعود بعد ذلك ليدفع الملايين من أجل عودتهم لصفوف الفريق ولو رحلت عن الفريق سأثبت للجميع أنني أستحق العودة مرة أخرى ووقتها سيدفع الأهلي ملايين من أجل عودتي”.

وعن انتقاله للزمالك قال: “نادٍ كبير وشرف لأي لاعب الانتقال إلى صفوفه ولو وصلني عرض رسمي سأفكر فيه بجدية في حالة استغناء الأهلي عني”.