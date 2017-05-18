النادي الأهلي المصري يتلقى عرضًا للتعاقد مع المدرب البرتغالي بيريرا

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، التعاقد مع مدرب جديد، وذلك رغم تصريحات تجديد الثقة في حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعلم “إرم نيوز” أن المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، معروض على إدارة الأهلي، وسبق للبرتغالي تولى القيادة الفنية، لأندية بورتو وفناربخشة التركي كما تولى تدريب أهلي جدة السعودي.

وسبق للأهلي أن حقق العديد من الألقاب من المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، الذي منح الفريق الأحمر رونقًا مميزًا لسنوات طويلة.

وفي نفس السياق، يفاضل البدري بين حسام عاشور وأحمد فتحي للمشاركة في منطقة وسط الملعب، أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا، بجانب عمرو السولية.

وهناك اتجاه للاستعانة بجهود فتحي في منطقة وسط الملعب، في الوقت الذي يرفض خلاله البدري مشاركة غالي في التشكيل الأساسي أمام القطن، لغضبه من مستواه بالفترة الماضية.

وفي سياق متصل يجهز الجهاز الفني للنادي الأهلي، أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق للاستعانة بجهوده في الفترة القادمة، وذلك بعد تراجع مستوى ميدو جابر عقب قيده أفريقيًا.

ويعاني حمودي من الإصابة، ويرغب البدري في تجهيزه للمرحلة القادمة في بطولة الدوري الممتاز، والبطولة الأفريقية.

وطلب أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي، العودة للمشاركة في المباريات المحلية، متعجبًا من منح الجهاز الفني له فرصة المشاركة في الوديات فقط منذ انضمامه للفريق.

ويرغب أكرم بالحصول على الفرصة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي، ويفكر اللاعب بالفعل في الإعارة بنهاية الموسم الحالي.