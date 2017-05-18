مصر.. نادي الزمالك يرد على اتحاد الكرة في أزمة التهديد بعقوبات جديدة

علق نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تهديدات اتحاد الكرة بتوقيع عقوبة جديدة علي الزمالك بسبب إقامة دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة من أجل إعادة لقاء الفريق أمام مصر المقاصة بالدوري.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك لـ “إرم نيوز” : حتى الآن لم يصل الزمالك خطاب من اتحاد الكرة حول تجميد نشاط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حالة عدم سحب الدعوى القضائية ضد اتحاد الكرة.

وأضاف منصور “حتى لو وصل الخطاب الرسمي لن نسحب الدعوى القضائية ولن يستطيع أحد أن يجمد نشاط الزمالك، وعلى الجميع أن يعلم أن الزمالك لن يتنازل عن إعادة اللقاء”.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة قال لـ “رم نيوز” : الزمالك بات مهددا بعقوبات مغلظة بعد أن تلقى اتحاد الكرة إخطارا بتحديد جلسة الـ4 من يونيو لنظر دعوى الزمالك بسبب لقاء المقاصة.

وأضاف أبوريدة “اللائحة تنص على إيقاف النادي الذي يلجأ للقضاء العادي، كما أن الفيفا سيوقع عقوبة على الزمالك للسبب نفسه، وأطلب من رئيس القلعة البيضاء اللجوء للجنة التظلمات ومن ثم المحكمة الرياضية الدولية”.

وكان اتحاد الكرة قرر احتساب نتيجة المباراة لصالح المقاصة بعد انسحاب الزمالك، وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم وتغريمه 200 ألف جنيه.