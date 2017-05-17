النادي الأهلي المصري يخسر جهود مؤمن زكريا قبل مواجهة القطن الكاميروني

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري صدمة شديدة عقب لقاء الشرقية ببطولة الدوري العام، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أصيب مؤمن زكريا، لاعب الفريق، بخلع في الكتف.

ودخل مؤمن في التحام قوي مع أحد لاعبي الشرقية في كرة مشتركة داخل منطقة الـ18 للخصم ليشعر بآلام في الكتف.

وخضع اللاعب لفحص طبي أكد إصابته بخلع في الكتف، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أكمل اللقاء بعد نزوله مرة أخرى لأرض الملعب.

وبات من المقرر أن يغيب زكريا عن الأهلي في لقاء القطن الكاميروني الجمعة المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعثر الأهلي المتصدر أمام الشرقية المتذيل ليتعادلا 1-1 في مفاجأة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وفشل الأهلي في قطع خطوة أخرى تقربه من حسم اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 81.

ويملك الأهلي 75 نقطة قبل خمس مباريات على النهاية بفارق 12 نقطة عن مصر للمقاصة ثاني الترتيب الذي يواجه الاتحاد السكندري، يوم السبت المقبل.

ورفع الشرقية، الذي يقوده المدرب عماد النحاس اللاعب السابق للأهلي، رصيده إلى 20 نقطة، لكنه يظل في المركز الأخير‭‭ ‬‬بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

وتقدم الأهلي قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأس من المدافع سعد سمير بعد ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد.

وجاء التعادل من ضربة رأس أخرى لفادي فريد بعد ركلة حرة قبل النهاية بتسع دقائق.

والتعادل هو الثاني على التوالي للأهلي بعدما فشل في التسجيل أمام ضيفه زاناكو من زامبيا في افتتاح دور المجموعات (دور 16) بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.