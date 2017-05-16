إيهاب جلال: أُجهِز مصر المقاصة لمرحلة ما بعد أحمد الشيخ (فيديو إرم)

المصدر: كريم محمد– إرم نيوز

كشف إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن رفضه عدة عروض للرحيل عن ناديه من الدوري السعودي والإماراتي موضحًاً أنه سيعقد جلسة مع مسؤولي “المقاصة” من أجل حسم بقائه مع الفريق وأهداف الموسم المقبل.

وقال جلال في تصريحات لـ “إرم نيوز” إنه لم يرفض تدريب الزمالك على الإطلاق ويرحب بالعمل مع الفريق الأبيض ولكنه في النهاية مرتبط بعقد رسمي مع إدارة “المقاصة”.

وأشار إلى أنه يؤمن بموهبة أحمد الشيخ صانع ألعاب وهداف “المقاصة” وسبق وراهن على المنافسة على لقب الدوري حال وجود الشيخ معه موضحًا أنه يجهز السيناريو للموسم المقبل بعد عودة اللاعب للأهلي.

وأكد جلال أنه لا يفكر في تدريب منتخب مصر، لأنه يميل لتدريب الأندية، موضحًا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم 2018.

وأكد أنه ليس على خلاف مع حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، ولكن البعض يتصور أن الفوز في مباراة يمنح الأفضلية لشخص على حساب الآخر.