مصر.. حسام البدري يعترف بتلقّيه عرضًا إماراتيًا ويلمّح للرحيل عن الأهلي

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي المصري تلقّيه عرضًا رسميًا من الإمارات للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية تعاقده يوليو المقبل.

وقال البدري خلال تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: “بالفعل لدي عرض رسمي من الإمارات وآخر من أحد أندية شمال أفريقيا لتولّي تدريب أحدهما في حالة رحيلي عن الأهلي”.

وأضاف: “عقدي مع الأهلي ينتهي بنهاية يوليو المقبل ولم أتحدث مع الإدارة حتى الآن عن التجديد ولم يناقشني رئيس النادي في الأمر وكل الأمور واردة”.

وتابع: “المشاركة في البطولة العربية جاءت لأسباب سياسية، ولأن للأهلي دورًا وطنيًا وقوميًا طلب منّي رئيس النادي أن أشارك ولكنني لم أعد بالفوز بالبطولة لأننا نركز في دوري أبطال أفريقيا”.

من جانب آخر شهدت الساعات القليلة التي تسبق مباراة الأهلي أمام زناكو الزامبي ضمن ذهاب الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا واقعة مثيرة للجدل من قِبل صالح جمعة لاعب الفريق.

وأعرب جمعة بطريقة خاصة عن غضبه بسبب استبعاده أمام زناكو أمس حيث غادر الإسكندرية وعاد إلى القاهرة ثم عاد مجددًا إلى استاد برج العرب قبل المباراة بساعات قليلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تردّدت فيه أنباء قوية عن أن الزمالك بدأ يتحرك لضم اللاعب مستغلًا أزمته مع الفريق الأحمر.

ولا يزال صالح مترددًا بشأن حسم مصيره مع الأهلي حيث ينتظر إلى نهاية الموسم لمعرفة موقفه النهائي رغم أنه يملك أكثر من عرض محلي للرحيل.