مسؤولو منتخب اليمن: حالة الحرب لن تمنعنا من النجاح (فيديو)

المصدر: محمد اللاهوني - إرم نيوز

قال عبدالسلام الغرباني، المدير الإداري لمنتخب اليمن، إن معسكر الفريق في القاهرة والذي يستمر لمدة 20 يومًا، يخوض خلالها عددًا من المباريات الودية، استعدادًا لمباريات تصفيات كأس آسيا، يسير بصورة إيجابية، وفقًا للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني، حيث تم عمل رحلات ترفيهية للاعبين لإخراجهم من جو المعسكر قليلاً.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أنه رغم توقف بطولة الدوري اليمني لظروف سياسية، إلا أن اختيار اللاعبين للمنتخب جاء بعد عمل تجمعات لهم في صنعاء، بدأت بـ90 لاعباً تمت تصفيتهم إلى 30 لاعبًا ثم 23 لاعبًا خاضوا المباراة السابقة أمام طاجكستان.

وتابع الغرباني، أنه يتمنى عودة الهدوء والاستقرار والحياة الطبيعية إلى وطنه اليمن، وإنهاء حالة الحرب المستمرة، لأن ذلك سينعكس على المجال الرياضي، خاصة أن منتخب اليمن يخوض كل مبارياته خارج أرضه بتعليمات من “فيفا” بسبب هذه الظروف.

وأكد أن اللاعبين المحترفين لهم دور كبير جدًا مع المنتخب نتيجة لخبراتهم الكبيرة، والتي ينقلونها لزملائهم، مرحبًا باحتراف لاعبيه في الدوري المصري.

ومن جانبه، قال محمد عصمت، المعد البدني للمنتخب اليمني، إنه لاحظ بعد أول تدريب للاعبين ضعف لياقتهم البدنية، مشيرًا إلى أنه قبل هذه المهمة لأن وقتها كان أقرب ارتباط رسمي للمنتخب بعد شهرين، وهو وقت كاف لاستعادة لياقتهم البدنية.

وأضاف أنه نجح في الوصول باللياقة الفنية للاعبين إلى نسبة 80%، مشيدا بالاتحاد اليمني لكرة القدم والتزامه بالتعاقدات وإزالة جميع العراقيل من أمام المنتخب، رغم حالة الحرب الموجودة باليمن، وهو ما يدفع للنجاح رغم الظروف، لافتًا إلى أن المنتخب اليمني يعيش في معسكرات في أكثر من دولة ولا يعود اللاعبون لوطنهم إلا كإجازات قصيرة وذلك لصعوبة الدخول والخروج من اليمن.