حسام البدري يقترب من الرحيل إلى الإمارات.. والمقاصة يطلب حارس النادي الأهلي المصري

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

بات حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على أبواب الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية عقده في يوليو المقبل بعد تلقيه عرضًا للتدريب في الدوري الإماراتي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز” “البدري تلقى عرضًا من أحد أندية الإمارات وصله مؤخرًا بشكل رسمي”.

وأضاف “المدرب رفض الإفصاح لأعضاء الجهاز الفني للأهلي عن العرض الإماراتي حيث فضّل الانتظار حتى حسم مواجهات الفريق في دوري المجموعات ببطولة أفريقيا والفوز ببطولة الدوري العام”.

وتابع “البدري رفض البت في العرض الإماراتي الذي يتحفظ على تسريب اسمه ومعلوماته في الوقت الحالي انتظارًا لحسم موقفه بشأن تجديد تعاقده من عدمه مع الأهلي”.

ومن جانب آخر تلقى أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الأهلي عرضًا من نادي مصر المقاصة للرحيل إلى صفوفه الموسم القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حارس الأهلي رفض البت في العرض انتظارًا لحسم موقفه مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل خاصة أنه حصل على وعد بالمشاركة في مباريات مسابقة كأس مصر القادمة كاملة.

وعقد عبدالمنعم جلسة خاصة مع طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق للحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء خاصة في ظل تألق شريف إكرامي وصعوبة حصوله على فرصته إلا أن الأخير طالبه بالبقاء خاصة وأن ارتباطات الأهلي قد تمنحه فرصة المشاركة قريبًا.

وأوضح مدرب الحراس لعادل أن رحيل مسعد عوض المرتقب في انتقالات الصيف بجانب احتمالية تعرض إكرامي للإصابة أو الإيقاف أمر يجعل المنافسة بينه وبين محمد الشناوي مشتعلة ومن ثم طالبه بالتراجع عن رغبة الرحيل نهاية الموسم الحالي.

من جهة أخرى، أكد مصدر في جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري، عدم اقتناع حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء بإمكانيات أحمد حمودي.

يأتي ذلك بسبب إصرار اللاعب على الأداء الفردي، وتعطيل اللعب الجماعي للفريق خلال التدريبات في الفترة الماضية، حيث حذره الجهاز الفني للأهلي اللاعب من الاستمرار على هذا النهج.

وفي السياق ذاته، طلب صالح جمعة من إدارة الأهلي، تحديد مصيره سواء بالبيع أو الإعارة خلال المرحلة المقبلة.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، سعى لجس نبض صالح بشأن الانتقال للزمالك، في حالة رحيله بشكل نهائي عن الأهلي.

في سياق متصل، تعترض لجنة الكرة بالأهلي على رغبة البدري، وتتحفظ على الأنباء التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من التعاقد مع محمد عنتر لاعب الأسيوطي

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن لجنة الكرة في الأهلي أن الفريق ليس بحاجة لخدمات اللاعب خاصة أنه قد يكلف خزينة النادي 10 ملايين جنيه.