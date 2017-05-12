مصر.. البدري يحسم مصير عماد متعب وأيمن حفني يهدد بالرحيل عن الزمالك

المصدر: القاهرة –إرم نيوز

عقد حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، جلسة خاصة مع عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر قبل التوجه للإسكندرية، استعدادًا لمباراة زاناكو الزامبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب البدري من مهاجم الفريق بالبقاء واستبعاد فكرة الرحيل في الفترة المقبلة، والحصول على فرصة في مباريات الفريق المحلية مع اقتراب حسم بطولة الدوري العام نهائيًا.

وشدد مدرب الأهلي على حاجته لقدرات المهاجم والبدء في تفعيل عقود التجديد الذي وقّع عليها اللاعب في الفترة الأخيرة، وعودته للقائمة الأساسية للفريق.

كما استقر البدري على وضع الثنائي ميدو جابر وحسام عاشور على رأس التشكيل الخاصة بالفريق في مباراة زاناكو.

وقيّد الأهلي ميدو جابر بالقائمة الأفريقية للفريق بالأيام الماضية، بعد قرار من المدير الفني لاقتناعه بقدرات اللاعب وإمكانية الاستفادة منه بشكل كبير في البطولة الأفريقية.

إلى جانب غياب حسام عاشور عن مباراتي الأهلي الماضيتين بالدوري، بسبب خضوعه لعقوبة الإيقاف بعد طرده من مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي لاعتدائه على حكم المباراة بشكل غير لائق.

ويخطط البدري لإشراك جونيور أجايي إلى جانب ميدو جابر و عبدالله السعيد، وأمامهم مهاجم وحيد هو كوليبالي.

ومن جهة أخرى، اكتفي أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، صباح اليوم، الجمعة، بأداء تدريبات منفردة في “الجيم” على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة زاناكو الزامبي.

ويعني حمودي من إجهاد في العضلة الضامة؛ مما دفع الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري لاستبعاده من قائمة الفريق التي دخلت في معسكر مغلق.

وقال سيّد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ضربة البداية للفريق في مشواره بدور المجموعات من بطولة أفريقيا أمام فريق زاناكو الزامبي، مهمة للغاية.

وأكد أن خوض اللقاء الأول على ملعب الأهلي يضع مسؤولية كبيرة على اللاعبين بضرورة الفوز.

وأضاف معوض أن بدايات أي فريق في دوري المجموعات تكون لها كلمة السر في تحديد مشوار الفريق بالمسابقة، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يضع في حسبانه كل السيناريوهات التي تضمن للفريق انطلاقة جديدة أمام زاناكو.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن المنافس ليس سهلًا ولكن الأهلي فريق كبير، ويعرف لاعبوه كيفية تحقيق مرادهم في أي وقت، لافتًا إلى أن البدري قام بتكليف الجهاز المعاون بمتابعة الفريق الزامبي ودراسته جيدًا.

وأكد معوض أن الجهاز الفني دوّن كل كبيرة وصغيرة عن فريق زاناكو؛ للاستعداد بشكل جيد لحسم اللقاء، مشيرًا إلى أنه سلّم البدري تقريرًا شاملًا عن الفريق المنافس وأهم لاعبيه.

في اتجاه آخر أبدي أيمن حفني لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك المصري، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وأبلغ حفني مسؤولو الزمالك بغضبه من تصرفات المدرب البرتغالي إيناسيو ضده، وقيامه باستبعاده من مباراة كابس يونايتد ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف اللاعب عن وجود عرض من أحد الأندية الخليجية، ويطلب الموافقة عليه والانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام مرتضى منصور رئيس الزمالك بإبداء غضبه من قرار المدرب البرتغالي باستبعاد اللاعب، والتخوف من تأثر الفريق فنياً بغيابه في اللقاء.

وهدد رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء بالاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق، حل الإخفاق في تحقيق نتيجة إيجابية للفريق في مباراة اليوم أمام كابس يونايتد.

وشدد بعض أعضاء مجلس الإدارة، على ضرورة الانتظار قبل القيام بإقالة المدرب، تخوفاً من الشرط الجزائي المقرر والذي يصل لثلاثة أشهر من راتبه.

وأضافوا أنه من الضروري الانتظار قبل التسرع في أي قرار، والانتظار لنتيجة اللقاء مساء اليوم، مع إمكانية التدخل في بعض الفنيات الخاصة بالفريق في المرحلة القادمة.

وسيطرت حالة من الغضب لدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في بسبب استياء بعض لاعبي الفريق من الجلوس على الدكة واعتراضهم وخروجهم عن النص.

ووجه مرتضي منصور، رسالة صارمة للاعبين بأن قرار مشاركة أي لاعب في الفريق بيد الجهاز الفني للقلعة البيضاء فقط ولن يتيح الفرصة لأي لاعب لفرض رأيه على الجهاز الفني.

وشدد على ضرورة الالتزام والتركيز من أجل مصلحة الفريق الأبيض بالفترة المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة الأفريقية و الدوري المحلي.

وأعلن مرتضى لبعض المقربين منه بأن “الباب يفوت جمل” لأي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع الزمالك مشيرًا إلى انه لن يقبل بأي متمرد أو لاعب يعتقد بأن شخصيته أقوى من شخصية الإدارة.

ومن جهة أخرى، قام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، والعائد من فترة الإعارة مع فريق اتحاد جدة السعودي في الفترة الماضية، بالضغط على إدارة القلعة البيضاء للموافقة على احترافه.

وأكد كهربا على وجود عرض من أحد فريق إنجلترا سيتم وصوله للنادي بشكل رسمي في الأيام القادمة، وتحقيق عائد مادي ضخمه من الصفقة.

وكان رئيس الزمالك، صرح بضرورة ربح الزمالك مقابل كبير من صفقة بيع كهربا، والاستفادة من تألقه مع اتحاد جدة والمنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا الماضية.