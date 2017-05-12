برشلونة يشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم بفريق للسيدات.. لماذا؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

طلب برشلونة رسميًا من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مشاركة فريقه للسيدات في الدوري الأمريكي للسيدات بداية من عام 2018 ليكون أول فريق أوروبي يلتحق بالدوري الأمريكي والذي تشارك فيه أيضًا فرق كندية.

ويهدف برشلونة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير فريقه النسائي لكرة القدم والذي أصبح أول فريق إسباني يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وخرج على يد باريس سان جرمان الفرنسي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا.

وتأمل إدارة برشلونة مساهمة فريقها للسيدات في كرة القدم بزيادة شعبية الفريق في أمريكا وكندا والمساهمة بخطة الفريق للوصول إلى إيرادات سنوية تبلغ مليار يورو عام 2021.

ويعتبر فريق السيدات لبرونة من أفضل الفرق الإسبانية حيث فاز بالدوري الإسباني 4 مرات، ولقب كأس الملك 4 مرات وينافس هذا الموسم على لقب الدوري برفقة أتلتيكو مدريد.

وربما تفتح خطوة برشلونة للسيدات الباب أمام مشاركة فرق أوروبية للرجال في الدوري الأمريكي للمحترفين مستقبلاً.