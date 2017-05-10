النادي الأهلي المصري يرفض مواجهة بروسيا درتموند في دبي

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري، موقفه من تلقي النادي عرضًا لمواجهة فريق بروسيا درتموند الألماني خلال شهر مايو الجاري وديًا في الإمارات.

تلقى الأهلي عرضًا من إحدى شركات التسويق لمواجهة درتموند وديًا في مايو الجاري مقابل مبلغ مالي كبير في دبي، لكن البدري رفض العرض بسبب ضغط المباريات في بطولة الدوري وأفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “مجلس الأهلي أحال العرض للبدري، لكنه تمسك بالرفض رغم محاولات الإدارة لإقناعه بخوض اللقاء بسبب المقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه النادي”.

وأَضاف: “البدري يرى أن خوض اللقاء سيعرض لاعبي الفريق للإرهاق الشديد خاصة أنه يخوض خلال هذا الشهر مباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وعدة مباريات في بطولة الدوري العام”.

ومن جانب آخر، أحدث قيد ميدو جابر في القائمة الأفريقية للأهلي غضب بعض لاعبي الفريق خاصة من وعدهم البدري بالقيد خلال الفترة الماضية ولم يقيدوا حتى الآن مثل باسم علي وعمرو بركات ويتبقى 3 مقاعد شاغرة في القائمة ويدرس المدير الفني قيد لاعب آخر قبل مباراة زاناكو وهناك مفاضلة بين أكثر من لاعب في الفريق ولم تتضح الصورة حتى الآن.

وخاطب مسؤولو الأهلي نظراءهم في مصر للمقاصة لشراء الغاني نانا بوكو، مهاجم الفريق الفيومي والمعار للشباب الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري، تمهيدًا لضمه في الموسم المقبل لتدعيم الهجوم الأحمر.

وعلى الرغم من وجود ثنائي أجنبي في هجوم الأهلي وهما الإيفواري سليماني كوليبالي والنيجيري جونيور أغاي، إلا أن البدري منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع بوكو في ظل وجود اتجاه داخل القلعة الحمراء لبيع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، لأحد الأندية التي طلبت ضمه.

وقدم بوكو مستويات جيدة مع الفريق الفيومي في الموسم الماضي وكان أحد هدافي مسابقة الدوري العام ليخرج معارًا للشباب الإماراتي، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه منذ الانضمام إليه ويحالفه سوء حظ كبير ولم يسجل إلا أهدافاً قليلة ولكن الأهلي يرى أن بوكو يعد واحدًا من أفضل المهاجمين الأفارقة الذين لعبوا في الدوري المصري مؤخرًا.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع المقاصة لإنهاء صفقة بوكو وكذلك ضم هشام محمد، مدافع الفريق الفيومي، بداية من الموسم المقبل في ظل علاقة الود التي تسيطر على العلاقة بين الناديين مؤخرًا.