“البانر التاريخي” يسبب أزمة في النادي الأهلي المصري (صورة)

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

بات أحمد حمودي لاعب وسط النادي الأهلي مهددًا بمواجهة مصير صالح جمعة، زميله في الفريق، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني بسبب عدم الالتزام.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ” إرم نيوز”: “البدري غاضب بشدة من حمودي بسبب إصراره على عدم أداء التدريبات بشكل قوي والاستهتار والسير على طريق صالح جمعة”.

وأضاف المصدر: “البدري كان من تمسك بالتعاقد مع حمودي ليكون بديلًا لعبدالله السعيد، الذي يعاني من إجهاد شديد بسبب توالي المشاركة مع النادي والمنتخب دون راحة”.

وتابع: “البدري صدم بشدة من تراجع مستوى اللاعب الفني والبدني، كما أنه يؤدي التدريبات باستهتار شديد ولا يستغل الفرص التي حصل عليها من الجهاز الفني في المشاركة بعدد من مباريات الدوري”.

وأردف: “البدري يفكر بشدة في تجميد اللاعب على دكة البدلاء لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة، كما فعل مع صالح جمعة لتأديبه وحتى يستعيد مستواه الفني والبدني”.

البانر

من جانب آخر، أثار البانر الجديد الذي وضعه النادي الأهلي على بوابته الرئيسية، احتفالًا بمرور 110 سنوات على تأسيس القلعة الحمراء، أزمة ضخمة خلال الأيام الماضية.

وقدم العديد من لاعبي الفرق الرياضية والألعاب الفردية شكاوى كتابية إلى اللواء شرين شمس المدير التنفيذي للنادي، للاعتراض على عدم تواجدهم على البانر الجديد، تضمنت اعتراضًا من عبداللطيف عثمان كابتن فريق الكرة الطائرة، بعدما فوجئ بوضع صورة زميله في الفريق حسام يوسف.

كما تسبب البانر الجديد في حالة من الجدل بين نجوم الفرق الرياضية القدامى، لتجاهل إدارة النادي لهم والاكتفاء بالاحتفاء باللاعبين الحاليين في مناسبة تاريخية مثل هذه.

وطالب بعض النجوم القدامي مع مدير النادي بضرورة إزالة البانر، لاحتواء حالة الغضب.