مصر.. حسام البدري مدرب النادي الأهلي يحضّر لمفاجأة كبيرة

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

في واحدة من كبرى المفاجآت ينوي حسام البدري المدير الفني للأهلي المصري الرحيل عن تدريب الفريق.

وأوضح مصدر مقرب من البدري، أنه مستاء من تعامل الإدارة معه وعدم تلبية احتياجاته، خاصة وأنه نوّه في العديد من المناسبات إلى زيادة راتبه ولكن لم يتم الموافقة على طلبه حتى الآن.

كما بدأ مسؤولو النادي الأهلي في التحرك من أجل تدعيم الصفوف خلال الموسم الجديد، واتخذت الإدارة خطوة مهمة بالحصول على توقيع محمد عنتر لاعب الأسيوطي.

واستطاع اللاعب الصعود بالأسيوطي إلى الدوري الممتاز بعد صراع شرس، وظهر بشكل مميز للغاية جعل الجميع يتهافت لضمه وبالفعل استطاع المارد الأحمر خطف توقيعه.

ومن جهة أخرى، أخذ وكلاء اللاعبين رأي محمد إبراهيم نجم الزمالك للانتقال للأهلي في بداية الموسم المقبل.

وكان إبراهيم طالب بعض وكلاء اللاعبين بالبحث له عن عرض للرحيل عن الزمالك، بعد غيابه عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأبيض بالمباريات الأخيرة.

ورفض اللاعب حسم قراره النهائي بهذا الشأن، خوفًا من انقلاب الجماهير البيضاء ضده والحفاظ على العلاقة الوطيدة التي تجمع بينهم.

ويرغب نجم الزمالك في الانتقال لأحد الأندية الخليجية لاستعادة مستواه والحصول على مقابل مادي جيد، بالإضافة لتسهيل طريقه للعودة للمنتخب المصري.