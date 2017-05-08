رئيس الاتحاد المصري يفوز بمقعد المكتب التنفيذي للفيفا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

فاز هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي “الفيفا” للدورة الثالثة على التوالي.

جاء فوز أبوريدة خلال اجتماع كونغرس فيفا، اليوم الاثنين، في المنامة بالبحرين.

وحصل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على 50 صوتا مقابل 4 أصوات لمنافسه الكاميروني زيلكيفلي نغوفونغا، رئيس إدارة التطوير في فيفا عن قارة أفريقيا السابق.

يذكر أن أبوريدة دخل انتخابات المقعد المفتوح لعضوية المكتب التنفيذي لفيفا عن قارة أفريقيا بعدما تأجلت من مارس الماضي إلى اليوم.

وكان من المفترض أن يحصل أبوريدة على دورة ثالثة في المكتب التنفيذي لفيفا خلال انتخابات الاتحاد الأفريقي في مارس الماضي، بعد نقله من التنافس مع التونسي طارق بوشماوي على مقعد الدول الناطقة بالعربية إلى المقاعد المفتوحة، التي كان من المنتظر أن يفوز بانتخاباتها بالتزكية.

وانحصرت المنافسة بين أبوريدة وزلكفري علي بعد انسحاب الثلاثى تينغا، رئيس الاتحاد التنزاني، وسمير صبحة، رئيس اتحاد موريشيوس السابق، وفرانس مبيدي، رئيس اتحاد ناميبيا.