قانون الرياضة الجديد يربك حسابات إدارة الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، صدمة قوية بعد اعتماد مجلس النواب في جلسته، أمس الأحد، مشروع قانون الرياضة الجديد، واقتراب تفعيله رسميًا.

وينص القانون على ضرورة إجراء انتخابات جديدة لجميع مجالس إدارات الأندية قبل منتصف ديسمبر من هذا العام، وأن يلتزم جميع الأندية بتطبيق هذا القرار سواء مجلس معين أو منتخب.

ويسارع محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، وأعضاء مجلسه الحالي، لبدء ترتيب أمورهم الانتخابية بشكل سريع، قبل التعجل بإجراء الانتخابات، خاصة في ظل التخوف من ترشح محمود الخطيب، نائب رئيس النادي السابق.

ويحاول طاهر ومجلسه حشد أكبر قدر من الحلفاء في ظل توقع معركة انتخابية شرسة في الوقت المقبل، والاستفادة من الإنجازات الأخيرة لفريق كرة القدم واقتراب الفوز بالدروي.

وقام رئيس القلعة الحمراء، بمطالبة حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة، بضروة الفوز ببطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا هذا العام من أجل تدعيم موقفه في الانتخابات.

وطالبه بمحاولة الفوز بالبطولة العربية للأندية والاستفادة من إقامتها بالقاهرة، خاصة في ظل الأرباح الكبيرة التي تعود على الفائز بهذا اللقب.

من جهة أخرى، استقر المدير الفني للأهلي، على الدفع بصبري رحيل، لاعب الفريق، في مباراة اليوم أمام النصر للتعدين، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري العام الممتاز.

ويأتي قرار مدرب الأهلي بعد استبعاد علي معلول، لاعب الفريق، من القائمة، وإراحته لمباراة زانكو الزامبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر أيضًا البدري إشراك ميدو جابر في لقاء اليوم بشكل أساسي، بعد تألقه في المباراة الماضية وتسجيله هدف الفوز على طلائع الجيش وظهوره بشكل قوي.