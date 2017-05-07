مصر.. حسام البدري يتحفظ على عودة ناصر ماهر للنادي الأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

تحفظ حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على عودة ناصر ماهر والمعار لصفوف فريق بتروجيت البترولي خلال الموسم الحالي.

وأكد البدري لإدارة القلعة الحمراء أنه من الصعوبة إعادة اللاعب لقائمة الفريق ومشاركته في المباريات بالموسم المقبل، بسبب ازدحام قائمة الفريق باللاعبين في هذا المركز.

وطالب مدرب القلعة الحمراء، بتجديد إعارة اللاعب في الموسم المقبل وتجهيزه فنيًا قبل العودة للفريق مرة أخرى، وخاصة أن اللاعب صغير السن ويتميز بالقدرات الفنية العالية.

كما أكد البدري على الجهاز الطبي ضرورة تجهيز أحمد حجازي مدافع النادي بشكل سريع في الفترة المقبلة، للاعتماد عليه في مواجهة الفريق القادمة بالبطولة الأفريقية.

وحرص البدري على الاستفسار من عبدالعزيز أخصائي الفريق، على حالة أحمد حجازي، مدافع الفريق، وموعد جاهزيته، حيث يعاني اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة.

ويعاني الأهلي في الفترة الماضية من أزمة في خط الدفاع بسبب إصابة أحمد حجازي، وتغيّب سعد سمير لأداء الخدمة العسكرية في الوقت الحالي.