مصر.. الأهلي يضم ظهير سموحة ويرفض التفريط في محمد هاني

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يخطط مسؤولو نادي طلائع الجيش المصري، للتعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى اللاعب عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال إلى الفريق العسكري، خاصة في ظل استبعاد اللاعب من حسابات حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر.

وينتظر حسين السيد انتهاء الموسم الحالي ومعرفة موقفه من الاستمرار مع الفريق، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الرحيل في ظل ابتعاده عن المباريات ومشاركة الثنائي علي معلول و صبري رحيل.

كما أنهى مسؤولو القلعة الحمراء في الأهلي ضم أيمن أشرف الظهير الأيسر لسموحة في الفترة الماضية على أن ينتظم في الفريق بداية من الموسم المقبل.

كما طالب حسام البدري المدير الفني للأهلي، بالإبقاء على محمد هاني لاعب الفريق في الموسم المقبل ورفض أي عرضٍ احترافي للاعب بسبب حاجة الفريق لقدراته الفنية.

وأكد البدري أن اللاعب يمثل أهمية كبيرة للفريق فنيًا مع أنه من العناصر الشابة صغيرة السن والذي يمكن الاستفادة منها لسنوات عديدة مقبلة.

وأوضح مدرب الفريق الأحمر للإدارة أن الفريق يعاني من أزمة في الجبهة اليمنى، بسبب الخوف من إجهاد أحمد فتحي وتقدمه في العمر إلى جانب تراجع مستوى باسم علي وتأكد رحيله نهاية الموسم.

ولذلك شدد البدري على ضرورة التمسك بهاني وتعديل عقده وتعويضه ماليًا ومعنويًا عن فكرة الاحتراف الخارجي وعدم تكرار تجربة رمضان صبحي.