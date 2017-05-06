ما حقيقة المشروع الذي يجمع كريستيانو رونالدو برجل أعمال مصري؟

المصدر: إرم نيوز

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مشروع جديد سيجمعه برجل أعمال مصري شهير، خلال الفترة المقبلة.

ونشر لاعب ريال مدريد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمعه برجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وعلّق قائلًا “مشروع جديد قادم، ترقبوا”.

وسبق لرونالدو أن تعاون مع أبوهشيمة، عندما حل ضيفًا على قناة مصرية يملكها الأخير، وتحدث فيها الدون البرتغالي عن مسيرته الرياضية.

A new project is coming soon… stay tuned! pic.twitter.com/JGDoBK78Ks — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 5, 2017

ولم يكشف عن تفاصيل خاصة بالمشروع الجديد المرتقب، الذي أعلن عنه رونالدو.

من جهته، غرد أبوهشيمة، عبر حسابه على “تويتر” قائلًا “فخور لمتابعة العمل مع هذا الأسطوري، أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور لخلق هذا المشروع الهائل”.