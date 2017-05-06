من أجل الانتشار.. كرة القدم الأمريكية تتحدى الصعاب في مصر (فيديو إرم)

المصدر: منار مختار - إرم نيوز

رغم التحديات التي يواجهها لاعبو كرة القدم الأمريكية في مصر منذ تأسيسها عام 2013، سواء من ناحية التمويل، أو محدودية الدعم أو صعوبة استيراد معداتهم من الخارج، إلا أنها بدأت في الانتشار ولو بشكل محدود خلال الفترة الأخيرة.

وحققت اللعبة العديد من المراكز والدوريات بين 6 فرق محترفة على مستوى الجمهورية، كما أنها قادت الشباب نحو رياضة جديدة تجمع بين القوى العقلية والبدنية، والتف مشجعو “American football” لفهم قوانينها ونشرها بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد أهم ما يميز لاعبي كرة القدم الأمريكية، الإصرار على خوض بطولات عالمية في لعبة ليست شعبية أو معروفة في الوقت الحالي، ورغم أنها تعتبر من الألعاب العنيفة، والتي تحتاج إلى تدريبات مختلفة، إلا أنها تجمع بين مختلف الأطوال والأوزان لاعتمادها على أكثر من مركز في الملعب، مما تحقق الفرصة لمشاركة كافة الشباب دون شروط قاسية.

وأكد مسؤولو الدوري في مصر، على أهمية تنظيم المباريات الدورية وتسهيل جميع الوسائل للفرق من مدربين وحكام من أجل تنمية وتطوير اللعبة في مصر، مشددين على ثقتهم في أنها سوف تنافس كرة القدم التقليدية في المستقبل القريب.