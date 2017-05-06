مدرب الزمالك المصري يعاقب باسم مرسي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

استقر البرتغالي أوغوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك المصري، على استبعاد باسم مرسي من مواجهة “المقاولون العرب”، المقرر لها غدًا الأحد، على استاد بتروسبورت، في الجولة الـ28 بالدوري.

وأصدر المدرب البرتغالي هذا القرار من أجل تأديب اللاعب، خاصة بعد الجلسة التي عقدها مع اللاعب على هامش مران يوم أمس، واتهامه بادعاء الإصابة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة ومطالبته بالتركيز.

وكان مرسي اشتكى من الإصابة خلال لقاء الإسماعيلي الماضي، والذي انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويفاضل إيناسيو بين الدفع بأحد الثنائي أحمد جعفر أو حسام باولو في لقاء “المقاولون العرب”.

من جهة أخرى، أكد المدير الفني للقلعة البيضاء، على رفضه حسم مصير عودة لاعبي النادي المعارين، قبل الاستقرار على احتياجاته لقائمة الفريق للموسم المقبل.

وتحفظ المدرب على عودة بعض اللاعبين منهم محمد كوفي، خاصة في ظل تراجع المستوى الفني للاعب خلال الفترة الماضية أثناء مشاركته مع فريق الاتفاق السعودي.