شرط مدرب النادي الأهلي المصري للتخلي عن كوليبالي أو أجايي.. وهذه حقيقة اعتزال غالي

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

تمسك حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم بالأهلي المصري، بإعادة الغابوني ماليك إيفونا لصفوف الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الموافقة على رحيل أحد اللاعبين جونيور أجايي و كوليبالي.

ورحل إيفونا عن الأهلي مطلع الموسم الحالي إلى الدوري الصيني.

ووجه البدري رسالة للإدارة الحمراء يبلغهم فيها بضرورة الحفاظ على الثنائي الهجومي من أجل تأمين الفوز بالدوري العام المصري، ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية خلال الفترة المقبلة.

وعرض البدري إعادة التعاقد مع إيفونا مرة أخرى حال الاستقرار على بيع أحد اللاعبين، في ظل الشغف الجماهيري بين اللاعب وجماهير القلعة الحمراء.

وتلقى الأهلي عددا من العروض الضخمة للحصول على خدمات الثنائي، كان آخرها العرض من أحد الأندية الصينية للحصول على خدمات أجاي مقابل مبالغ كبيرة.

وتأكد غياب أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة النصر للتعدين المقبلة بالدوري العام الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ28.

ويواصل أداء الفقرات التأهيلية على هامش تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري.

وقرر الجهاز الفني استمرار حجازي في التأهيل، لحين التأكد تمامًا من تعافيه من الإصابة التي عانى منها في وقت سابق في العضلة الضامة.

وحصل حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة لمدة 48 ساعة من المشاركة في التدريبات الجماعية؛ في ظل غيابه عن المباريات؛ بسبب إيقافه من جانب لجنة المسابقات بعد مباراة الإنتاج الحربي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري منح اللاعب راحة لمدة 48 ساعة ليعود بعد ذلك للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

إلى ذلك، كشف نادر شوقي، وكيل أعمال حسام غالي، كابتن النادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت عن إعلان اللاعب اعتزاله بنهاية الموسم الحالي، رغم تجديد تعاقده مع الأحمر لمدة موسم واحد فقط.

وقال شوقي في تصريحات لإرم نيوز: “حسام غالي جدد عقده مع الأهلي لمدة موسم ولا صحة لما تردد عن إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم الحالي”.

وأضاف: “غالي يشارك مع الأهلي بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، ومازال قادراً على العطاء، فلماذا يعتزل؟ واللاعب متمسك باستكمال مشواره مع الأهلي ويرغب في التتويج ببطولة أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية ليكون خير ختام لمشواره الطويل مع النادي”.

وتابع شوقي: “غالي أغلق ملف الرحيل للاحتراف في الصين أو الانتقال لوادي دجلة، بعد تجديد تعاقده مع الأهلي وسيعلن اعتزاله في نهاية الموسم المقبل ليبدأ خطوة جديدة في حياته، ومن المنتظر أن يكون له دور آخر في الأهلي بعد الاعتزال”.

وعن عماد متعب قال شوقي: “حتى الآن هو مستمر في الأهلي بعد أن قام بتجديد تعاقده لمدة موسم، وفي نهاية الموسم الحالي سيقيم اللاعب وضعه ويعلن قراره النهائي”.

ومن جانب آخر، قدم الأهلي عرضًا لنادي مصر للمقاصة للتعاقد مع لاعب الوسط هشام محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد أن تم الاستقرار على إعادته مجددًا للقلعة الحمراء، بعدما قدّم اللاعب مستوى متميزاً للغاية مع ناديه الفيومي خلال الموسم الحالي.

ويرغب الأهلي في حسم الصراع على اللاعب لصالحه، خاصة بعد أن تقدّم غريمه التقليدي الزمالك بعرض رسمي لضمه في الصيف.