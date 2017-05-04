الأهلي يقهر طلائع الجيش ويقترب من التتويج بلقب الدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه خلال المرحلة الماضية ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا 2/1 على مضيفه طلائع الجيش في الوقت القاتل اليوم الخميس، ضمن المرحلة الـ 27 للمسابقة، التي شهدت أيضًا فوز الإنتاج الحربي على ضيفه طنطا بثلاثية نظيفة.

وواصل الأهلي صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، ليعيد فارق النقاط الثماني التي تفصله عن أقرب ملاحقيه مصر المقاصة، في حين تجمّد رصيد طلائع الجيش، الذي تكبد خسارته الرابعة على التوالي، عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وبادر عبدالله السعيد بالتسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل معتمد محسن للطلائع في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز (البديل) ميدو جابر هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وأعاد الأهلي بهذا الفوز البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره، بعدما شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب تعادل الفريق بهدف لمثله مع ضيفه الإنتاج الحربي في المرحلة الماضية.

ويسعى الأهلي، الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي، إلى تعزيز رقمه القياسي بوصفه الفريق الأكثر تتويجًا بالبطولة، من خلال الفوز بها للمرة الـ 39 في تاريخه.