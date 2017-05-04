مصر.. هيكتور كوبر يتجه لاستبعاد عصام الحضري قبل مواجهة تونس

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يفاضل الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، في الفترة الأخيرة بين ضم الثنائي محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي وعصام الحضري حارس مرمى فريق وادي دجلة، خلال معسكر الفراعنة المقبل قبل مواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويفكر كوبر في ضم لاعب الإسماعيلي للاستفادة به في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تألقه بالفترة الأخيرة في صفوف الفريق الأصفر وظهوره بمستوى فني متميز.

كما يرى المدرب الأرجنتيني أنه يصعب وجود الحضري في المعسكر المقبل في ظل الاستقرار على الدفع بحارس الأهلي شريف إكرامي في مباراة تونس بعد تألقه مع القلعة الحمراء، على عكس الحضري الذي يعاني من تذبذب في المستوى الفني منذ نهاية كأس الأمم الأفريقية بداية العام الحالي.

ورشّح أحد أعضاء جهاز الفراعنة إمكانية التواصل مع الحضري في الفترة المقبلة، وإبلاغه باقتراب إبعاده عن قائمة مصر قبل لقاء تونس.

كما كشف هاني رمزي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، أنه تم الاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة معسكر للمنتخب بدءًا من يوم 9 مايو وحتى 13 مايو على أن تقام مباراة ودية أمام منتخب اليمن آخر أيام المعسكر.

وأوضح رمزي أن هناك معسكرا آخر سيتم إقامته بدءا من 1 يونيو وحتى 10 من نفس الشهر.

وأوضح مدرب المنتخب المحلي، أنه قد استقر على ما يقارب 70% من القوام الأساسي للمنتخب في الفترة المقبلة، وأن المعسكر المقبل سيكون بروفة أخيرة على القائمة الرئيسة للمنتخب.

كما أشار أنه لن يقوم بضم أي لاعب من صفوف الأندية الكبرى منها لاعبو الأهلي والزمالك وسموحة وانبي والمصري وبالتالي فهي فرصة لباقي اللاعبين الآخرين لإثبات جدارتهم وتأكيد اختيارهم.

ومن جهة أخرى، رفض هاني رمزي استبعاد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، من حساباته في الفترة المقبلة رغم إيقافه عن المشاركة في المباريات المحلية بالدوري العام.

وشدد المدير الفني لمنتخب المحليين، بتمسكه بضم اللاعب والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية، وتعويضه عن عدم استدعائه للمنتخب الأول.

ورفض الجهاز الفني مبرر تراجع الأداء البدني للاعب بسبب عدم مشاركته في المباريات، خاصة أن اللاعب يمتلك الخبرة التي تساعده في الحفاظ على أدائه مع إمكانية مشاركته في مباريات القلعة الحمراء بالقائمة الأفريقية.