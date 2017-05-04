الزمالك يتظلم على عقوبات مباراة المقاصة بالدوري المصري .. وعلي جبر يدرس الرحيل

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

قدم مسؤولو نادي الزمالك، اليوم الخميس، تظلما رسميا للجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري ضد العقوبات التي فرضتها لجنة المسابقات على الفريق بعد أزمة مباراة المقاصة الأخيرة .

ورفض الزمالك خوض مباراته أمام مصر المقاصة بالمرحلة الـ 22 للدوري الممتاز وتم اعتباره منسحبا بعد عدم حضوره في الموعد المحدد لملعب اللقاء وحصد المقاصة الثلاث نقاط باعتباره فائزا باللقاء .

وفرضت لجنة المسابقات عقوبة الفريق المنسحب على الزمالك حيث تقرر خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي ، بالإضافة لتغريمه 200 ألف جنيه وفقا للائحة .

وتسلم المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري تظلم الزمالك ضد عقوبات لجنة المسابقات لعرضها على اللجنة خلال الأيام المقبلة والبت في التظلم المقدم من القلعة البيضاء بالقبول أو الرفض .

إلى ذلك، أشاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإيمانويل مايوكا المهاجم الزامبي داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاءت الإشادة باللاعب بعدما استجاب للبرنامج الذي وضع له واستطاع إنقاص وزنه بشكل رهيب، وهو ما دفعه أن يضعه في قائمة الفريق أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما أمس، بالرغم من أنه لم يشارك.

وعلمت إرم نيوز أن المدير الفني طلب من اللاعب بذل أقصى ما لديه من أجل التفوق على باقي المهاجمين ومن ثم المشاركة في باقي المباريات، حسبما جاء في جلسة مصغرة بينهما.

وطالب المدير الفني للاعب بعدم الالتفات إلى الشائعات وأنه باق في الفريق ولا يوجد إمكانية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، جدد إيناسيو طلبه لإدارة النادي سرعة التعاقد مع مهاجم أفريقي بدلًا من ستانلي أوهاويتشي والذي ستنتهي إعارته بنهاية هذا الموسم الكروي.

وجاء طلب المدير الفني لرئيس النادي حتى يتمكن الجهاز الفني من قيد اللاعب في القائمة الأفريقية، نظرًا لأن الفريق في حاجة ماسة لمهاجم مميز.

وعلمت إرم نيوز أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا على إدارة النادي ضم بنجامين أشيمبونغ المهاجم الغاني، والمحترف لدى صفوف نادي الداخلية.

واستطاع اللاعب خلال هذا الموسم مع الفريق الشرطي المشاركة في 27 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين، وهو معدل مميز خاصة وأن هذه أول مواسم اللاعب داخل الدوري المصري.

ويمتلك اللاعب من العمر 24 عامًا، وهو ما أغرى مسؤولو الزمالك، وطالبوا بعرض اللاعب على المدير الفني من أجل إبداء رأيه في مسألة ضمه.

ومن جهة أخرى باتت أيام خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك معدودة للغاية، خاصة وأن رئيس النادي لا يرغب في بقائه بمنصبه داخل الفريق.

وعلمت إرم نيوز أن رئيس النادي يخطط للإطاحة بجلال من منصبه على أن يتم إعادة إسماعيل يوسف مديرًا للكرة من جديد.

وينتظر رئيس النادي أي إخفاق جديد للأبيض من أجل إجراء تعديلات على الجهاز الفني والإطاحة بمدير الكرة وعودة اسماعيل لمنصبه المفضل.

إلى ذلك يفكر علي جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلمت إرم نيوز أن اللاعب يريد اتخاذ هذا القرار بعدما رفضت الإدارة برئاسة مرتضى منصور تعديل عقد اللاعب.

وكان اللاعب قد حصل على وعدٍ من قبل رئيس النادي بتعديل عقده بعد حالة التألق الرهيبة التي ظهر عليها وتطور مستواه سواء مع المنتخب أو القلعة البيضاء.

وكان اللاعب قد رفض العديد من العروض التي قدمت له بمبالغ كبيرة بعد الوعود الكثيرة التي حصل عليها من أجل تعديل عقده مساواة بالفئة الأولى داخل النادي وهو الأمر الذي لم يحدث، وجعل اللاعب يفكر في الرحيل.