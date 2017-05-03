لماذا انقلب خالد الغندور على مرتضى منصور في هذا التوقيت؟

المصدر: كريم محمد – إرم نيوز

انقلب خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، ودخلا معًا في حرب كلامية، على الرغم من كون الغندور كان دائمًا داعمًا أساسيًا لرئيس الزمالك في كل معاركه، كما كان برنامجه اليومي منبرًا مهمًا لرئيس الزمالك يطل منه متى يشاء.

وأعلن خالد الغندور، خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم على مقعدي الانتخابات التكميلية التي ستجرى بعد استقالة عضوي مجلس اتحاد الكرة حازم وسحر الهواري، اللذين تم سجنهما، في قضية شيكات.

وطرح انقلاب الغندور على مرتضى خلال الفترة الأخيرة، تساؤلًا عن سبب خلاف الطرفين، الذي يبدو أن خلفه أسبابًا تتخطى هجوم مرتضى منصور على حازم إمام نجم الزمالك السابق، فالخلاف بدأ برفض الغندور هجوم رئيس الزمالك على لاعب أودينيزي السابق.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه لماذا انقلب الغندور على مرتضى وقرر مواجهته في هذا التوقيت؟

مغازلة اتحاد الكرة

يرغب خالد الغندور في أن يصبح جزءًا من منظومة اتحاد الكرة المصري الإعلامية والتي يشكلها أعضاء مجلس الإدارة سيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف، بخلاف سيطرة الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري على الوسط الإعلامي بشكل تام، وهو ما دفع لاعب الزمالك السابق بعيدًا عن دائرة الضوء مؤخرًا.

وأبدى الغندور دعمه لاتحاد الكرة في أكثر من مناسبة مؤخرًا، خاصة إذا تعلق الأمر بالشركة الراعية.

ويسعى الغندور للاستفادة من محاولات تصعيد الأجواء ضد مرتضى منصور بعد تهديداته الأخيرة، خاصة في ظل حالة العداء التي تسيطر على علاقة اتحاد الكرة بمرتضى منصور.

وقال مصدر مقرب من الغندور لـ”إرم نيوز”: “إنه لا يمر بأفضل مراحله الإعلامية، ويدرك أن دخوله اتحاد الكرة سيفتح له أبواب المجد من جديد.

تطوير وأشياء آخرى

وقال خالد الغندور في تصريحاته لإرم نيوز أن دخوله انتخابات اتحاد الكرة يرجع بشكل رئيسي وأساسي لتطوير الكرة المصرية.

وقال الغندور: “عندما فكرت في الأمر من أجل المساهمة في تطوير مستقبل اللعبة في مصر، وهدفي أن أعمل مع باقي أعضاء المجلس في علاج بعض الأمور ومواصلة النقاط الإيجابية”.

وأضاف “مساندة الزمالك ليس هدفًا رئيسيًا ولكن هدفي الأساسي إرساء قواعد العدالة بين الأندية والعمل مع المجلس على تطوير المسابقات وتخطي العيوب التي نشاهدها في الفترة الأخيرة”.

وأشار إلى أن رئيس الزمالك ارتكب واقعة غريبة بعدم خوض لقاء مصر المقاصة وهو أمر واجهه اتحاد الكرة بشجاعة موضحًا أن المطلوب تنفيذ اللوائح على الجميع.

مغازلة شركات الرعاية

يسعى خالد الغندور لمغازلة شركات الرعاية وخاصة “بريزنتيشن” من أجل العودة بقوة للعمل الإعلامي.

وتعرض الغندور لمشكلات بالجملة في عمله الإعلامي بعدما كان رقم 2 بعد أحمد شوبير في وقت كبير ولكن مساندته لرئيس الزمالك في فترة منع الأخير من الإدلاء بتصريحات أدت لابتعاد الغندور عن أغلب القنوات.

وأصبح الغندور بلا برنامج يومي عبر شاشات القنوات الفضائية ويكتفي ببرنامج أسبوعي في قناة دريم بجانب برنامج إذاعي.

والمتابع للموقف يرى أن أعضاء اتحاد الكرة حصلوا على برامج في القنوات الفضائية والإذاعات سواء سيف زاهر أو حازم إمام أو مجدي عبد الغني أو خالد لطيف.

وأشار كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لإرم نيوز إلى أنه مندهش من عمل جميع زملائه بالمجلس تقريبًا في مجال الإعلام.

وأضاف “الأمر أصبح صعبًا والمجلس يبدو كأنه اتحاد الإذاعة والتلفزيون ويجب أن يتم الفصل بين العمل الإعلامي والإداري”.

نصائح المقربين

جاءت نصائح المقربين لتدفع الغندور إلى خوض هذه التجربة وخاصة من جانب الثلاثي حازم إمام وطاهر أبوزيد والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري.

ويلعب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي وصديق الغندور دورًا مهمًا في رغبة الأخير للترشح بضغوطه والتي دعمها العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الذي بارك الترشح.

وبارك أيضًا طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق ترشح الغندور في مكالمة هاتفية وطالبه بخوض التجربة وهو الأمر الذي جعل الغندور يوافق على الترشح.

الكل قرر المواجهة

تمر علاقة رئيس الزمالك بالجماهير البيضاء بحالة من التوتر بشكل مستمر، ازدادت مع تراجع نتائج الفريق، بخلاف أن الوسط الرياضي في مصر بشكل عام قرر عدم السكوت تجاه تجاوزات رئيس الزمالك، فلم يعد مقبولًا بقاء الغندور في مركب مرتضى منصور.

وقرر أكثر من طرف مؤخرًا مواجهة مرتضى من بينهم حازم إمام لاعب الزمالك السابق، وأحمد حسن لاعب اندرلخت السابق، واتحاد الكرة المصري الذي رفع دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك بعد اتهامات الأخير للاتحاد بالتعامل مع شركات مراهنات.