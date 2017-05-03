رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يزور مجلس النواب المصري.. تعرّف على السبب

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

كشف فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري رئيس نادي سموحة أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سيزور مقر البرلمان غدا الخميس تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس المجلس ولجنة الشباب والرياضة .

وأوضح عامر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن لجنة الشباب والرياضة ، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال استغلا وجود رئيس الكاف ، أثناء مناقشة قانون الرياضة الجديد ، ليوجها له الدعوة ، وقد وافق على تلبيتها وسيطلع على نسخة من قانون الرياضة المصري الجديد المقرر خروجه للنور قريبا.

وأضاف رئيس نادي سموحة أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري سيرافق أحمد أحمد في زيارته للبرلمان حيث سيطلع الثنائي خلال الزيارة على نسخة قانون الرياضة الجديد بالإضافة لإلقاء كلمة أمام النواب والحديث عن بعض الخطط المستقبلية لتطوير اللعبة الشعبية الأولى في العالم ، داخل القارة السمراء .

وقال فرج عامر في ختام تصريحاته “رئيس الكاف أبدى سعادته بالدعوة لزيارة مجلس النواب المصري.”