رئيس الأهلي المصري يوجه تحذيرًا للاعبين والجهاز الفني

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أصدر المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، قراراً للجهاز الفني لفريق الكرة بعدم الاعتراض على حكام المباريات المقبلة في بطولة الدوري المحلي.

ونقل قرار الإدارة للجهاز الفني، ومنه إلى اللاعبين، بعدم الحديث نهائياً مع حكم المباريات المقبلة مهما كان الأمر الصادر منه تجاه الجميع.

وناشد طاهر الجهاز الفني للأهلي بضبط النفس، من أجل تفويت الفرصة على أصحاب التصيد للنادي الأهلي سواء من المنظومة الرياضية أو الإعلامية أو الأندية الأخرى.

وعوقب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، بالإيقاف مباراتين، بينما وقعت عقوبة أشد على حسام عاشور وصلت إلى الإيقاف 4 مباريات، ومعوض إلى 8 لقاءات تارة واحدة.

من جهة أخرى، يتطلع طاهر إلى عقد اتفاق مع البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسطوري الأسبق للنادي الأهلي، بشأن العودة للعمل في النادي.

وأعلن منذ وقت قصير البرتغالي الداهية قرار اعتزاله بشكل رسمي عن التدريب، والتفرغ لحياته الخاصة مع زوجته وعائلته في مسقط رأسه.

وعرض طاهر على جوزيه أن يكون مستشاراً لشؤون الكرة براتب كبير، وذلك خلال الفترة المقبلة التي قرر فيها البقاء في مصر مدة زمنية مفتوحة.

ومن المقرر أن يعطي طاهر لجوزيه صلاحيات واسعة في توجيه لجنة الكرة، والجهاز الفني للفريق الكروي الأول، ونظرته في كيفية تحسين وضع إستراتيجية النادي.

فيما، طالب رامي ربيعة، مدافع الفريق، بإلغاء بند نسب المشاركة، مستغلاً بدء الاعتماد عليه بشكل أساسي في الصفوف.

وناشد ربيعة، البدري، بالحديث إلى لجنة الكرة ورفع الأمر إلى مجلس الإدارة بإلغاء بند نسب المشاركة ليحصل اللاعب على المكافآت ونسب المشاركة بشكل كامل دون اقتطاع.

وتحدث المدافع مع البدري عن وجهة نظره في تطبيق الأمر، لما يمثله له من دافع نفسي رهيب على مستوى الأداء الفني.

من جهة أخرى، قرر الجهاز الفني للأهلي إراحة أحمد حجازي، مدافع الفريق، من المشاركة في المباريات المقبلة بعد تماثله للشفاء من إصابته العضلية.

ويتطلع حجازي إلى المشاركة، ولكن البدري رفض طلب اللاعب، مطالبه بالامتثال للتدريبات العلاجية خلال الفترة المقبلة وعدم الحديث عن المشاركة من عدمها.

وثمّن حسام البدري عقب لقاء الإنتاج الحربي الأخير في الدوري العام مشاركة ربيعة مع الفريق، معلناً سعادته لعودة اللاعب إلى التشكيل الأساسي مرة أخرى.