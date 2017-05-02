مصر.. اتحاد الكرة يوقف لاعب الأهلي ومدربيه

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف حسام البدري مدرب الأهلي مباراتين واللاعب حسام عاشور أربع مباريات ومساعد المدرب سيد معوض ثماني مباريات بسبب أحداث شهدتها مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع الانتاج الحربي يوم الاحد.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري في بيان “في ضوء ما ورد إلينا من تقارير الحكم والمراقبين وحسب نصوص لائحة مسابقة الدوري الممتاز انتهت اللجنة إلى القرارات التالية:

“إيقاف حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي مباراتين وتغريمه عشرة الآف جنيه لطرده بسبب الاعتراض بطريقة غير لائقة على الحكم وامتثاله للقرار”.

“إيقاف حسام عاشور لاعب فريق الأهلي أربع مباريات .. لقيامه بسلوك غير رياضي تجاه الحكم”.

“إيقاف سيد معوض مدرب فريق الأهلي ثماني مباريات .. لقيامه بدفع الحكم بعد المباراة”.

وطرد محمود عاشور حكم المباراة البدري مدرب الأهلي بعد نقاش قصير معه بشأن عدم التزامه واعتراضه على قراراته لكن البدري رد بنظرة بدت ساخرة من الحكم الذي أشهر له البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لعاشور بعد صفارة النهاية بسبب جذب الأخير ليد الحكم أثناء مصافحته.

كما طرد سيد معوض المدرب المساعد لنفس السبب لكنه عاد وأعتذر للحكم.

كما أوقفت اللجنة “محمد عبد الله مدرب الإنتاج الحربي مباراة واحدة لطرده إثر الاعتراض أثناء المباراة وامتثاله للقرار”

وكان محمود طاهر رئيس الأهلي أكد ان عقوبات لم يكشف عنها ستوقع على “المخطئين” في مباراة الإنتاج الحربي.

وقال طاهر إنه ومجلس إدارة النادي لا يمكنهم التساهل أو التسامح مع أي خطأ يرتكبه أي مسؤول بالفريق.

وأضاف في بيان نشره الموقع الرسمي للأهلي اليوم الثلاثاء “إدارة الأهلي ستقرر العقاب المناسب لكل من أخطأ فى مباراة الإنتاج الحربي. لكنها ستبقى عقوبات غير معلنة”.

وتابع البيان “الأهلي يحاسب أبناءه ويعاقبهم حين يحتاج الأمر إلى ذلك ولكنه لا يذبحهم أو يقلل من شأنهم ومكانتهم واعتبارهم”.