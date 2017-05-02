مصر.. النادي الأهلي يرفض بيع كوليبالي لهذا السبب

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

رفض حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي رحيل الإيفواري كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد تلقيه عرضا من إيطاليا عن طريق وكيل أعماله.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لـ “إرم نيوز” حتي الآن لا يوجد عرض رسمي من إيطاليا لكوليبالي وكل ماتردد في هذا الإطار مجرد كلام شفهي لم يرتق للرسمية.

وأضاف عبدالحفيظ “البدري أعلن تمسكه باستمرار كوليبالي خاصة أنه نجح في تثبيت نفسه في التشكيل الأساسي للفريق وأصبح أحد الأعمدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وتابع عبدالحفيظ “الأهلي مقبل على أدوار الحسم في بطولة أفريقيا ولا يوجد مهاجم أفريقي صريح في الفريق سوي كوليبالي، وليس لدينا المتسع من الوقت لاختبار لاعب أفريقي جديد، لذا كوليبالي مستمر الموسم المقبل مهما كان المقابل المادي الذي سيعرض فيه”.

ومن جانبه تمسك كوليبالي بالاستمرار في الأهلي الموسم المقبل، وأبلغ وكيل أعماله برفض العرض الإيطالي خاصة أنه يرغب في الفوز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية.

ويرغب كوليبالي في الاستمرار بالأهلي بعد أن أصبح مهاجم الفريق الأساسي وبات قريبا من العودة لمنتخب بلاده وهو ما يتيح له فرصة المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا في حالة تأهل كوت ديفوار والحصول على عرض احتراف في ناد أوروبي كبير.

إلى ذلك، رفض حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء، بيع جونيور أجايي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ البدري محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تمسكه باللاعب وضرورة الحفاظ عليه، خاصة وانه يعد من الأوراق الرابحة للفريق في الفترة الماضية وأحد الأعمدة الرئيسة.

وطالب مدرب الأهلي بضرورة التخلي عن فكرة بيع اللاعب، رغم وجود عدد من العروض الضخمة خاصة من الأندية الصينية، مؤكدا رفضه لتكرار تجربة ماليك إيفونا بالفريق.

وأبدى مسؤولو النادي الأهلي اندهاشهم من الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة عن وجود مفاوضات مع فوافي مهاجم مصر المقاصة من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأحمر، عن صعوبة التعاقد مع مهاجم الفريق الفيومي لعدة أسباب في مقدمتها ارتفاع عمره إذ تخطي الثلاثين عاما، وهو ما يعني صعوبة تسويقه في المستقبل، علاوة على أن تألقه مع المقاصة لا يعني بالضرورة نجاحه مع المارد الأحمر مثلما حدث مع أكثر من لاعب سابقا.

وأوضح، أن القائمة تضم أربعة لاعبين أجانب هم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والإيفواري سليمان كوليبالي، بالإضافة إلي الغاني جون انطوي المعار إلى مصر المقاصة؛ ما يصعب من فرص التعاقد مع لاعب الفريق الفيومي.