الأهلي المصري يوافق على المشاركة في البطولة العربية

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في البطولة العربية، التي تقام في مصر، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل.

وقال مصدر بالأهلي إن النادي اتخذ قرارًا نهائيًا بالمشاركة في البطولة العربية، حرصًا على التواجد العربي وتشجيعًا على استمرار البطولة ولارتفاع قيمة جوائزها.

وكان مسؤولو قطاع الكرة بالأهلي قد اجتمعوا بالجهاز الفني للفريق، لمناقشة ملف المشاركة في البطولة العربية، بالإضافة إلى أحداث مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة.

وتعادل الأهلي أمس الأحد مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 لبطولة الدوري الممتاز، في مباراة شهدت طرد المدير الفني للأهلي واللاعب حسام عاشور والمدرب سيد معوض لاعتدائهم على حكم اللقاء.