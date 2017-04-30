سر طرد مدافع الأهلي المصري أمام الإنتاج.. ومعوض يضرب الحكم (فيديو)

المصدر: القاهرة - إرم نيوز وأحمد رامي وكريم محمد

تعرض حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري للطرد المباشر عقب نهاية لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام بسبب قيامه بجذب حكم اللقاء من يده.

وأشهر الحكم محمود عاشور البطاقة الحمراء في وجه حسام عاشور بعد أن قام اللاعب بجذبه من يده وقال له لو الزمالك كنت حسبت 12 دقيقة وقت بدل ضائع.

كما قام سيد معوض المدرب المساعد بالأهلي بالتعدي على الحكم عقب قراره بطرد حسام عاشور وحدث اشتباك كبير.

ويحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة، فيما يحتل الإنتاج المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

وتعرض حسام البدري المدير الفني الأهلي للطرد من الملعب من قبل الحكم محمود عاشور.

وجاء قرار الحكم بعد أن قام البدري بالنظر للحكم بـ”تعالي” خلال الاعتراض على قراراته، ما دفع الحكم لطرده ليتابع باقي اللقاء من المدرجات.

وانتقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أسلوب التعامل معه في لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربي.

وأضاف البدري أنه لا يعلم حتى الآن لماذا تم طرده من المباراة، متابعًا: “أنا مش عارف تم طردي ليه أنا وحسام عاشور، اللي يعرف ياريت يقولي”.

وأشار البدري إلى أنه لم يرَ في حياته عقاب مدير فني على “نظرة”.

كما انفعل المدير الفني للنادي الأهلي في عدد من المداخلات الهاتفية، أبرزها الإعلامي مدحت شلبي، بعدما طالبه الأخير بالاعتذار للحكم محمود عاشور.

وتابع البدري: “الكلام اللي إنت بتقوله غير مقبول، مش إنت اللي تقول اعتذر لمين ولا معتذرش، وبعد كده هابقى احنن البصة علشان محدش يزعل”.

فيما، قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن محمود عاشور حكم مباراة الأهلي والإنتاج لم ينصف الفريق على الإطلاق في عدد من القرارات التحكيمية.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية أنه إذا تم وضع عاشور في قرارات مماثلة سوف يوزع الابتسامات والقبلات على الجميع دون أن يتخذ قرارًا واحدًا.

وأشار مدير كرة القلعة الحمراء إلى أنه إذا تم الاحتكام إلى “النظرة” في عالم كرة القدم لن يستطيع أحد التعامل مع الآخر داخل المستطيل الأخضر على الإطلاق.