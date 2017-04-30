حازم إمام وأحمد سليمان يردان على هجوم رئيس الزمالك المصري

المصدر: كريم محمد والقاهرة - إرم نيوز

رد الثنائي حازم إمام وأحمد سليمان، على الهجوم العنيف الذي شنه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، ضدهما في الساعات الماضية.

وتطاول رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي على حازم، وقال:” عليك أن تأتي مع والدتك للبحث عن الحديقة التي كانت تحمل اسمك داخل نادي الزمالك”، تعليقاً على سؤال حول إزالة لافتة تحمل اسم اللاعب السابق على إحدى الحدائق بالنادي.

ونشر حازم إمام تغريدة بموقع “تويتر” كتب فيها: ” أحسن حاجة أمي عاملتها إنها ربتني كويس شكرًا يا دكتورة”.

ورد سليمان على مرتضى بكلمات محدودة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، قائلًا: “الأخلاق أولا.. موعدنا انتخابات نادي الزمالك المقبلة”.

وطالب رئيس الزمالك، سليمان بالنزول أمامه في الانتخابات المقبلة، حتى تلقنه الجمعية العمومية درسا قاسيا لن ينساه، بحسب تعبيره.

وفي السياق نفسه، أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، غضبه من تصريحات رئيس الزمالك وهجومه على أبناء النادي.

وكتب الغندور -أيضًا- على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: ” “حازم إمام محترم متربي ابن ناس ولاعب كبير ورمز من رموز نادي الزمالك، ولن نسكت بعد اليوم عن إهانة أي رمز من رموز نادينا الكبير”.

على صعيد آخر، أبدى مؤمن زكريا، نجم الأهلي المصري، رغبته في الرحيل عن الفريق بعد استبعاده من لقاء الإنتاج الحربي بالجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.

ونشر مؤمن صورة له وهو يشير بالرحيل في حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” وكتب: ” خلصنا”، وهو ما أثار الجدل حول رحيله عن الفريق.

وتوترت العلاقة بين حسام البدري، المدير الفني، ومؤمن زكريا، مهاجم الفريق، أخيراً بعد رفض رحيله للدوري السعودي رغم تلقيه عرضين من ناديي الوحدة والاتفاق.

ومن جهة أخرى، يخطط باسم مرسي، مهاجم فريق الزمالك، للرحيل عن صفوف الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وعلم “إرم نيوز” أن اللاعب أحضر عرضًا من إحدى دول الخليج للاحترف الخارجي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وطالب اللاعب الإدارة بالموافقة على رحيله، مشددًا لهم أنه جدد خلال الفترة الماضية بشرط الخروج على سبيل الإعارة لمدة عام.

وجاءت رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا للضغوطات الكبيرة الملقاه على عاتقه داخل الزمالك وعدم ظهوره بالشكل الذي يرضيه، ويريد الرحيل من أجل استعادة مستواه مرة أخرى.

إلى ذلك، أكد البرتغالي إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، أن رئيس النادي لا يتدخل في عمله.

وأوضح المدرب خلال تصريحات تلفزيونية، أنه حال الإحساس بالتدخل في عمله، سيكون الرحيل عن الفريق هو قراره.

وأشار إلى أن رئيس الزمالك يعرف اختصاصاته ولا يتدخل في اختصاصاتي، فأنا دربت الفريق في 4مباريات ولم يتدخل أي شخص في التشكيل.

ومن جهة أخرى، تطرق إيناسيو للحديث عن لاعب وسط الفريق محمود عبدالرازق “شيكابالا”، موضحا أنه لاعب من طراز فريد للغاية، ومن الصعب وجود لاعب مثله خلال الوقت الحالي مع الزمالك.

وأوضح إيناسيو أنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل إعادة بريق شيكابالا مرة أخرى، نظرًا لأنه موهبة كبيرة.

وعن وجود خلافات بينهما عندما كانا في سبورتنغ لشبونة، أوضح أنه لم يتسبب في رحيل اللاعب عن النادي البرتغالي.

وأكمل أن شيكابالا جاء إلى لشبونة في ظل ظروف صعبة، إلا أن التوفيق لم يحالفه خلال فترة احترافه في الفريق رغم الموهبة العالية التي يمتلكها.