الزمالك يهدد بالانسحاب مجددًا من الدوري المصري

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

هدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالانسحاب من بطولة الدوري المصري مجددًا في حالة إصرار الاتحاد المحلي على عدم إعادة لقاء الفريق أمام مصر المقاصة، الذي تم احتسابه بنتيجة 2/0 لصالح الأخير بسبب عدم حضور الفارس الأبيض لملعب اللقاء.

وقال منصور في المؤتمر الصحفي اليوم السبت: “أعطي مهلة أخيرة للاتحاد المصري لكرة القدم وفي حالة عدم إعادة لقاء الزمالك والمقاصة لن يستكمل فريقي البطولة”.

وأضاف: “خطواتنا مخاطبة لجنة التظلمات ووزير الرياضة والمحكمة الرياضية الدولية وكلها خطوات قانونية، تقدمنا بتظلم للمستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالإضافة إلى التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية وتقديم مذكرة للسيد وزير الرياضة بشأن أزمة مباراة المقاصة ومخالفات اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة”.

كما نشر مرتضى منصور نص المكالمة الهاتفية مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وجاءت كالتالي:

– مرتضى: “دلوقتي إنت الختم بتاعك اتسرق وأنا هعمل بلاغ بكرة الصبح وده مينفعش إزاي يجيلي خطاب مش موقّع منك”.

سويلم: “يا سيادة المستشار دلوقتي عاوزين نحل الأزمة دون مشاكل”.

مرتضى: “أنا كلمت اللواء خالد عبدالعال والأمن موافق على نقل المباراة إلى يوم الثلاثاء.. إنتوا ليه تفتعلوا مشكلة ما المباريات كلها بتتلعب في يوم واحد.. وفي إسكندرية اللي حصل فيها تفجير”.

سويلم: “صح وبجمهور كمان، أنا مينفعش أقول على الغلط صح”.

– مرتضى: “دلوقتي أنا اتفقت مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد لخوض المباراة يوم الثلاثاء وعاوز ابتدي بالجيش.. وإنتوا قولتولي لا بالمقاصة.. وأنا وافقت إيه المشكلة”.

سويلم: “نعم حدث هذا الكلام”.