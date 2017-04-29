عماد متعب يتحدى مدرب الأهلي المصري ويرفض الاعتزال

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

حرص حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، على عقد جلسة مع عماد متعب، مهاجم الفريق، أبلغه خلالها بتحديد موقفه سواء بالبقاء أو الرحيل أو الاعتزال.

وعلمت “إرم نيوز” أن المدير الفني أبلغ اللاعب صعوبة الدفع به في المباريات، موضحًا له أنه ليس بحاجة لإمكاناته خلال هذه الفترة.

وأوضح متعب لمقربين منه عقب انتهاء الجلسة، أنه رفض تمامًا ما قيل فيها من قبل المدير الفني وأنه عازم على الرحيل نهاية الموسم الحالي وعدم الاعتزال.

وطالب اللاعب بعدم تفعيل عقوده في اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه ما زال قادرًا على العطاء لمدة موسمين آخرين، وأنه سيدرس جميع العروض من أجل الرحيل.

ومن جهة أخرى، رفضت إدارة النادي الأهلي الاستجابة لطلب المدير الفني للفريق، برحيل عمرو جمال، مهاجم الفريق، عن صفوف النادي.

وكان البدري عقد جلسة مع رئيس النادي طالبه فيها بالاستغناء عن اللاعب مقابل ضم مهاجم جيد من الدوري المحلي.

وتشير التكهنات داخل القلعة الحمراء، إلى أن الإدارة تقترب من ضم عمرو مرعي، لذا فإن البدري قرر الإطاحة بعمرو جمال من الفريق.

وطالبت الإدارة عدم الإطاحة بجمال، حال التعاقد مع مرعي، على أن تتم إعارة جمال لأحد الأندية خارج مصر، من أجل استعادة مستواه واللعب دون ضغوط.

إلى ذلك، استعجل مسؤولو النادي الأهلي إدارة مصر المقاصة من أجل الرد على انتقال أحمد سامي، مدافع الفريق، إلى صفوف القلعة الحمراء.

وتريد الإدارة تدعيم الخط الخلفي بعدما حصلت على توقيع محمود علاء مدافع وادي دجلة لمدة 4 مواسم، وتحاول إدارة الأهلي إنهاء ضم اللاعب من أجل ضمه إلى القائمة الأفريقية.

وفي سياق منفصل، أبدى رامي ربيعة، مدافع الأهلي، غضبه العارم من معاملة المدير الفني للفريق له على مدار الفترة الماضية.

وكان البدري عنّف اللاعب خلال الفترة الماضية ، نظرًا للعبه بخشونة خلال التدريبات مما يتسبب في إصابات لزملائه بالفريق.

ويعاني ربيعة من حالة من التجاهل وعدم المشاركة في التشكيل الأساس بالرغم من إصابة أحمد حجازي مدافع الفريق، واعتماد المدير الفني على محمد نجيب وسعد سمير.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب، أنه يريد الرحيل خلال نهاية الموسم خاصة بعد الانتدابات التي قامت بها الإدارة في الخط الخلفي.

ويرتبط اللاعب بعقد مع المارد الأحمر ولن يستطيع الرحيل من النادي إلا بموافقة من الإدارة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.