طنطا يوقف انتصارات الزمالك في الدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أوقف طنطا المتعثر انتصارات ضيفه الزمالك عندما فرض التعادل السلبي عليه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وانتصر الزمالك في مباراتين متتاليتين بالمسابقة على حساب طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بعد 5 هزائم ليفقد نقطتين ثمينتين ويظل في المركز الثالث برصيد 47 نقطة وبات طنطا في المركز 13 برصيد 25 نقطة.

وألغى الحكم عوض سعفان هدفًا للبديل محمد جودة مهاجم طنطا بعد مشاركته بدقيقة واحدة من ضربة رأس في الدقيقة 64 بداعي دفعه حسني فتحي مدافع الزمالك أثناء توجيه الكرة في شباك أحمد الشناوي حارس الضيوف.

كان طنطا الأخطر في معظم فترات المباراة حيث سدد الغاني دينيس تيتيه نحو مرمى الشناوي في أول 10 دقائق بينما لاحت أول فرصة للزمالك بعد 26 دقيقة من البداية عندما تلقى أحمد رفعت تمريرة عرضية من القائد محمود عبدالرازق (شيكابالا) لكن إسلام طارق حارس طنطا حوّلها إلى ركلة ركنية.

وساهم مصطفى فتحي في تطوير أداء الزمالك للأفضل في الشوط الثاني عندما شارك بدلًا من باسم مرسي وسدد عدة مرات نحو مرمى أصحاب الأرض.

وكاد رفعت أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 77 عندما سدد في العارضة وأهدر فرصة أخرى قبل دقائق على النهاية عندما سدد بعيدًا عن المرمى بعد تمريرة من البديل أحمد جعفر.

وبات فارق النقاط بين الزمالك وغريمه الأهلي المتصدر 20 نقطة لكن الأخير خاض مباراة أقل حيث سيستضيف الإنتاج الحربي بعد غدٍ الأحد.

وقال أحمد أيوب المدرب المساعد للأهلي: إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يركز على الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي بالفوز بالمباريات المقبلة للفريق.