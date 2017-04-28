مصر.. سموحة يصدر بيانًا ناريًا ضد “ميدو” (صورة)

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

أصدر نادي سموحة المصري بيانًا رسميًا للرد على التصرفات التي صدرت عن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة خلال مباراة الفريقين أمس الخميس والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وكان ميدو قد اشتبك لفظيًا مع مؤمن سليمان، المدير الفني لسموحة، عقب انتهاء المباراة.

وقال البيان: “يبدو أن سكوت إدارة نادي سموحة الكبير على تصرفات وتصريحات البعض ضد النادي والعاملين به، قد أساء بعض الصغار المتواجدين في الوسط الرياضي تقديره واعتقدوا أن مجلس الإدارة وعلى رأسه المهندس محمد فرج عامر أحد أعلام الصناعة المصرية والرئيس الأفضل بين الأندية المصرية في الوقت الحالي بشهادة العديد من الاستفتاءات السنوية وأعضاء مجلس الإدارة ومن خلفهم أعضاء النادي الذين يتجاوز عددهم 300 ألف عضو تستمر طويلًا وأن صبرهم لن ينفد تجاه التصرفات الصبيانية من البعض الذين لعبت بعقولهم أضواء الشهرة والمال”.

وأضاف: “ومساء الخميس فوجئ النادي ممثلًا في جهازه الفني بقيادة المدير الفني المحترم مؤمن سليمان بتصرفات أقل ما توصف به أنها خرقاء ولا تليق بالوسط الرياضي الكروي في مصر في توجيه سباب وشتائم نأسف لها من جانب ميدو المدير الفني لوادي دجلة بل تعدى هذا بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه نادي سموحة والمؤسسة الرياضية الكبرى ثم واصل مسلسل الإسفاف لبعض التعليقات غير المسؤولة والتي لا ندري ما هي المؤثرات التي دفعته لمثل هذه التصريحات التي أساء فيها لمديرنا الفني ونادي سموحة”.

وتابع: “نادي سموحة الذي يشرفه تواجد مدير فني متميز وشاب نجح في فرض اسمه بين كبار مدربي الكرة المصرية من خلال عمله الدؤوب وجهده على أرض الملعب وليس من خلال التنظير واستوديوهات التحليل ولذا كان المدير الفني لوادي دجلة لا يعلم قدره، فيبدو أن معلوماته الكروية ضعيفة لأنه لا يعرف المدير الفني الذي حقق آخر لقب لكأس مصر مع نادٍ عظيم مثل الزمالك ويؤكد أن علاقته بنادي وادي دجلة رائعة”.

واختتم: “ويطالب مجلس إدارة النادي بضرورة كبح جماح مديره الفني ليعلم قيمة من يتحدث عنه ولا يسيء بهذه التصرفات للعلاقة بين الناديين وأيضًا لا يعلم أن مباراة كرة القدم هي بداية للتنافس الرياضي وليس لمثل هذه التصرفات”.