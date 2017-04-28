صحيفة ألمانية تنشر وثيقة تخلّص رونالدو من تهمة الاغتصاب (صورة)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد المنتخب البرتغالي أنهى أزمته مع إحدى الفتيات الأمريكيات التي اتهمته باغتصابها عبر دفع تسوية مالية ضخمة لها.

واتهمت الأمريكية سوزان ك.. ، التي لم يكشف عن باقي اسمها، قائد المنتخب البرتغالي بالاعتداء الجنسي عليها في أحد فنادق لاس فيغاس في 2009.

وذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية أنها حصلت على رسائل نصية تثبت قيام رونالدو بمساومة الفتاة للحصول على مبلغ مالي لإنهاء الأزمة، حيث طالبت بـ 950 ألف دولار أمريكي لكنها حصلت في النهاية على 375 ألفًا فقط.

وطلب رونالدو البالغ عمره 32 عامًا من شركة محاماة تسوية الأمر مع الفتاة بعيدًا عن المحكمة، حيث حضر المحامي البرتغالي كارلوس أوزوريو دي كاسترو، الذي يتعامل مع رونالدو منذ سنوات وتفاوض مع الفتاة ليبلّغ موكله بما وصلت إليه المفاوضات.

وقال دي كاسترو: “انفجرت (الفتاة) في البكاء، لأنها تعتقد أن رونالدو غير مهتم بالمسألة دون ذكر أي حديث عن المال الذي جاء في مرحلة لاحقة”.

وأعلنت الفتاة في 14 من الشهر الحالي عن اغتصاب رونالدو لها، لكن مكتب خورخي مينديز مدير أعمال “الدون” نفى القصة جملة وتفصيلًا وادعى أنها من خيال الصحيفة الألمانية ولا تستند إلى وثائق ولم يتم التعرف على الأطراف.

لكن الصحيفة الألمانية أثبتت أنها تملك الوثيقة التي تثبت وجود تسوية بين الفتاة ورونالدو خارج المحكمة حتى لا يتطور الأمر، حيث اكتفت الفتاة بهذا المبلغ دون رفع دعوى قضائية.

وظهر رونالدو في المفاوضات باسم مستعار وكذلك الورقة التي حصلت بموجبها سوزان على مبلغ التسوية تم توقيعها من هداف ريال مدريد.

وأثبتت الصحيفة أن الرسائل النصية بين رونالدو والمحامي دي كاسترو، والتي تملكها الصحيفة، تشير إلى اعتراف رونالدو بالواقعة في 2010 وأنه مهتم جدًا بتفاصيل الاتفاق، خاصة المالية منه.